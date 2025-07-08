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"Придется платить": на Западе раскрыли, как Россия обанкротит Европу
"Придется платить": на Западе раскрыли, как Россия обанкротит Европу - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Придется платить": на Западе раскрыли, как Россия обанкротит Европу
Выплаты и компенсации за использование российских замороженных активов превратят Европу в банкрота. Таким мнением на YouTube поделился британский аналитик... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:40+0300
2025-07-08T08:40+0300
2025-07-08T08:40+0300
экономика
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активы
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Выплаты и компенсации за использование российских замороженных активов превратят Европу в банкрота. Таким мнением на YouTube поделился британский аналитик Александр Меркурис.По словам аналитика, российская сторона неоднократно требовала вернуть свои активы, замороженные на счетах в европейских странах. Вероятно, требование Москвы подразумевает также и возвращение процентов, начисленных за это время. Кроме того, существует вероятность, что некоторые правительства помимо процентов могли забрать и часть активов.Меркурис заметил, что Запад оказался в тяжелом положении, так как количество изъятых денег явно превышает любые возможные выплаты по процентам. По этой причине, все выплаты лягут на плечи обычных европейцев."Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов <…> Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться", — резюмировал эксперт.
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россия, ес, активы
Экономика, РОССИЯ, ЕС, активы
"Придется платить": на Западе раскрыли, как Россия обанкротит Европу
Меркурис: Европа обанкротится после компенсации украденных активов России
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Выплаты и компенсации за использование российских замороженных активов превратят Европу в банкрота. Таким мнением на YouTube
поделился британский аналитик Александр Меркурис.
По словам аналитика, российская сторона неоднократно требовала вернуть свои активы, замороженные на счетах в европейских странах. Вероятно, требование Москвы подразумевает также и возвращение процентов, начисленных за это время. Кроме того, существует вероятность, что некоторые правительства помимо процентов могли забрать и часть активов.
Меркурис заметил, что Запад оказался в тяжелом положении, так как количество изъятых денег явно превышает любые возможные выплаты по процентам. По этой причине, все выплаты лягут на плечи обычных европейцев.
"Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов <…> Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться", — резюмировал эксперт.
В ЕС анонсировали введение против России самых жестких санкций с 2022 года