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"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - 08.07.2025, ПРАЙМ
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"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:55+0300
2025-07-08T10:55+0300
политика
россия
ес
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — подчеркнул он.По мнению Бо, европейские страны до сих пор не могут понять, каким образом начать диалог с Москвой и на каких условиях. Кроме того, даже совместные усилия главы евродипломатии, главы ЕК и президента Франции Эммануэля Макрона не способствую пониманию очевидной политической повестки.Эксперт отметил, что Россия одерживает победу на Украине, поэтому ее не интересуют условия западных стран, резюмировал он.
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россия, ес, владимир путин, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ЕС, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
10:55 08.07.2025
 
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина

Полковник Бо: в Европа осознали необходимость диалога с Россией

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — подчеркнул он.
По мнению Бо, европейские страны до сих пор не могут понять, каким образом начать диалог с Москвой и на каких условиях. Кроме того, даже совместные усилия главы евродипломатии, главы ЕК и президента Франции Эммануэля Макрона не способствую пониманию очевидной политической повестки.
Эксперт отметил, что Россия одерживает победу на Украине, поэтому ее не интересуют условия западных стран, резюмировал он.
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