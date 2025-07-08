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"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:55+0300
2025-07-08T10:55+0300
2025-07-08T10:55+0300
политика
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — подчеркнул он.По мнению Бо, европейские страны до сих пор не могут понять, каким образом начать диалог с Москвой и на каких условиях. Кроме того, даже совместные усилия главы евродипломатии, главы ЕК и президента Франции Эммануэля Макрона не способствую пониманию очевидной политической повестки.Эксперт отметил, что Россия одерживает победу на Украине, поэтому ее не интересуют условия западных стран, резюмировал он.
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россия, ес, владимир путин, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ЕС, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
Полковник Бо: в Европа осознали необходимость диалога с Россией
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился
экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — подчеркнул он.
По мнению Бо, европейские страны до сих пор не могут понять, каким образом начать диалог с Москвой и на каких условиях. Кроме того, даже совместные усилия главы евродипломатии, главы ЕК и президента Франции Эммануэля Макрона не способствую пониманию очевидной политической повестки.
Эксперт отметил, что Россия одерживает победу на Украине, поэтому ее не интересуют условия западных стран, резюмировал он.
Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона