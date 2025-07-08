https://1prime.ru/20250708/evropa-859279134.html

"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина

"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Придется разговаривать": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина

Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:55+0300

2025-07-08T10:55+0300

2025-07-08T10:55+0300

политика

россия

ес

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европейские страны осознали необходимость диалога с Москвой. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — подчеркнул он.По мнению Бо, европейские страны до сих пор не могут понять, каким образом начать диалог с Москвой и на каких условиях. Кроме того, даже совместные усилия главы евродипломатии, главы ЕК и президента Франции Эммануэля Макрона не способствую пониманию очевидной политической повестки.Эксперт отметил, что Россия одерживает победу на Украине, поэтому ее не интересуют условия западных стран, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250706/zvonok-859215690.html

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россия, ес, владимир путин, эммануэль макрон