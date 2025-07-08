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ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей - 08.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей - 08.07.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик | 08.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик "Респикомб Эйр" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Беклометазон+Формотерол", согласованная цена на 9% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Фостер", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижена на 9%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Респикомб Эйр" в рамках МНН "Беклометазон+Формотерол". Он уменьшает выраженность симптомов и частоту обострений бронхиальной астмы, улучшает показатели функции внешнего дыхания", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку "Респикомб Эйр" из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата "Фостер" составляет 1 601 рубль. Отмечается, что согласование ФАС цены на новый российский дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:03 08.07.2025
 
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей

ФАС согласовала цену на первый российский дженерик "Респикомб Эйр"

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевт за работой в аптеке.
Фармацевт за работой в аптеке. - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик "Респикомб Эйр" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Беклометазон+Формотерол", согласованная цена на 9% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Фостер", сообщили в ведомстве.
"Цена на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижена на 9%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Респикомб Эйр" в рамках МНН "Беклометазон+Формотерол". Он уменьшает выраженность симптомов и частоту обострений бронхиальной астмы, улучшает показатели функции внешнего дыхания", - говорится в сообщении.
В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку "Респикомб Эйр" из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата "Фостер" составляет 1 601 рубль.
Отмечается, что согласование ФАС цены на новый российский дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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