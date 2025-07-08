https://1prime.ru/20250708/fas-859276884.html

ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей

ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей - 08.07.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:03+0300

2025-07-08T10:03+0300

2025-07-08T10:03+0300

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76179/08/761790839_0:304:2475:1696_1920x0_80_0_0_bff8fcc5a8385796e819f9acd9a93a1d.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик "Респикомб Эйр" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Беклометазон+Формотерол", согласованная цена на 9% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Фостер", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижена на 9%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Респикомб Эйр" в рамках МНН "Беклометазон+Формотерол". Он уменьшает выраженность симптомов и частоту обострений бронхиальной астмы, улучшает показатели функции внешнего дыхания", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку "Респикомб Эйр" из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата "Фостер" составляет 1 601 рубль. Отмечается, что согласование ФАС цены на новый российский дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://1prime.ru/20250707/fas-859236298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф