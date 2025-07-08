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Спасатели ищут пропавших без вести детей после наводнений в Техасе

Спасатели ищут пропавших без вести детей после наводнений в Техасе - 08.07.2025, ПРАЙМ

Спасатели ищут пропавших без вести детей после наводнений в Техасе

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести в результате наводнений в Техасе, включая множество маленьких детей, заявила во вторник министр внутренней... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T19:32+0300

2025-07-08T19:32+0300

2025-07-08T19:32+0300

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести в результате наводнений в Техасе, включая множество маленьких детей, заявила во вторник министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм на заседании кабинета в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом. "Мы все еще ищем людей. Мы ищем множество маленьких девочек и других членов семей, которые были в кемпинге вдоль реки", - сообщила она. Ноэм пообещала, что поиски продолжатся до тех пор, пока спасатели не найдут каждого из пропавших. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.

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техас, сша, дональд трамп, cnn, nbc