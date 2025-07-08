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Социальный фонд рассказал, как получить пенсионные накопления
Социальный фонд рассказал, как получить пенсионные накопления - 08.07.2025, ПРАЙМ
Социальный фонд рассказал, как получить пенсионные накопления
Жители Москвы и Подмосковья, у которых формировались пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T04:03+0300
2025-07-08T04:03+0300
2025-07-08T04:03+0300
общество
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московская область
подмосковье
социальный фонд
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Жители Москвы и Подмосковья, у которых формировались пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области.
"Оформить выплату из пенсионных накоплений можно на пять лет раньше наступления пенсионного возраста: с 55 лет – для женщин, а для мужчин – с 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получателями могут стать и те, кто досрочно вышел на пенсию. К ним относятся работники, имеющие стаж на вредных производствах, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной или срочной выплаты либо как накопительную пенсию. Вид выплаты будет зависеть от размера накопленной работником суммы средств пенсионных накоплений и способа ее формирования.
"Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, в 2025 году в целом по России он составляет 15 250 рублей. Если же сумма будет выше указанной величины, то получателю будет назначена накопительная пенсия. В 2025 году максимальная сумма для получения единовременной выплаты составляет 411 750 рублей. Срочная выплата предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий и родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии", - добавили в пресс-службе.
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общество , москва, московская область, подмосковье, социальный фонд
Общество , МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Социальный фонд
Социальный фонд рассказал, как получить пенсионные накопления
Пенсионные накопления в Социальном фонде могут получить жители Москвы и Подмосковья
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Жители Москвы и Подмосковья, у которых формировались пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области.
"Оформить выплату из пенсионных накоплений можно на пять лет раньше наступления пенсионного возраста: с 55 лет – для женщин, а для мужчин – с 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получателями могут стать и те, кто досрочно вышел на пенсию. К ним относятся работники, имеющие стаж на вредных производствах, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной или срочной выплаты либо как накопительную пенсию. Вид выплаты будет зависеть от размера накопленной работником суммы средств пенсионных накоплений и способа ее формирования.
"Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, в 2025 году в целом по России он составляет 15 250 рублей. Если же сумма будет выше указанной величины, то получателю будет назначена накопительная пенсия. В 2025 году максимальная сумма для получения единовременной выплаты составляет 411 750 рублей. Срочная выплата предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий и родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии", - добавили в пресс-службе.