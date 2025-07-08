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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут - 08.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник после продления приостановки повышенных тарифов на импорт товаров в США,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:31+0300

2025-07-08T14:31+0300

2025-07-08T14:31+0300

экономика

общество

сша

вашингтон

китай

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник после продления приостановки повышенных тарифов на импорт товаров в США, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,09% - до 44 639 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,24%, до 22 940 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 282,75 пункта. Рынки оценивают решение президента США Дональда Трампа продлить временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Как поясняется в указе главы Белого дома, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай. "Трамп повторил свои угрозы... но в то же время он пошел на еще одну уступку и отодвинул сроки. Это может свидетельствовать о том, что он хочет достичь торговых соглашений. Это в его интересах, как и в интересах всех остальных" - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Даниэлу Хаторн (Daniela Hathorn).

https://1prime.ru/20250703/uoll-859144301.html

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общество , сша, вашингтон, китай, дональд трамп, nasdaq composite