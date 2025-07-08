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Продажи газа на Петербургской бирже в I полугодии выросли на 55,9%

Продажи газа на Петербургской бирже в I полугодии выросли на 55,9% - 08.07.2025, ПРАЙМ

Продажи газа на Петербургской бирже в I полугодии выросли на 55,9%

Объем реализации природного газа на Петербургской бирже в первом полугодии вырос на 55,9%, до 7,487 миллиарда кубометров, следует из сообщения торговой... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:01+0300

2025-07-08T16:01+0300

2025-07-08T16:02+0300

энергетика

игорь артемьев

газ

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем реализации природного газа на Петербургской бирже в первом полугодии вырос на 55,9%, до 7,487 миллиарда кубометров, следует из сообщения торговой площадки. "Секция "Газ природный". Объемы реализации составили 7,487 миллиарда кубометров, +55,9% к объемам января–июня прошлого года", – говорится в сообщении. "Мы видим активизацию работы независимых производителей газа. Надеемся, что эта практика начнет укореняться на рынке", – отметил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. При этом объем договоров с поставкой "на месяц" составил 3,679 миллиарда кубометров, на 1,2% больше реализации в тот же период прошлого года. С поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n" было продано 3,792 миллиарда кубометров, в 3,3 раза больше, чем в январе–июне 2024 года. Уточняется, что на 90,3% выросли продажи несбалансированных объемов газа (режим НБО), они составили 15,1 миллиона кубометров. "Уверенный рост наблюдается на биржевом рынке природного газа. За январь–июнь реализовано более 7 миллиардов кубометров. Это связано как с активным участием в торгах крупных независимых производителей, так и с доступными для покупателей ценами биржевого газа", – отметил Карпов. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости говорил, что биржа рассчитывает на объем торгов по итогам 2025 года в 14-15 миллиардов кубометров газа. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа – крупнейшая товарная биржа России, она организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Создана в 2008 году.

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игорь артемьев, газ