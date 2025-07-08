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"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года

"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Газпром" утвердил программу развития до 2035 года

Совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития до 2035 года, она включает диверсификацию экспорта газа, говорится в материалах компании. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T18:27+0300

2025-07-08T18:27+0300

2025-07-08T18:27+0300

энергетика

газпром

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития до 2035 года, она включает диверсификацию экспорта газа, говорится в материалах компании. "Совет директоров ПАО "Газпром" решил: утвердить долгосрочную программу развития ПАО "Газпром" (группы "Газпром") на 2026–2035 годы, которая обеспечивает при определении ключевых показателей деятельности ПАО "Газпром" необходимость… диверсификации поставок природного газа на внешние рынки", – говорится в сообщении. Также программа предполагает оптимизацию расходов на реализацию инвестиционной программы и минимизацию инвестиций в непроизводственную сферу; увеличение поставок природного газа на внутренний рынок и объема переработки природного газа; увеличение производства сжиженного природного газа.

https://1prime.ru/20250707/gazprom-859254168.html

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