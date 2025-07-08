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В ГД внесут проект о компенсации молодым семьям на аренду жилья

В ГД внесут проект о компенсации молодым семьям на аренду жилья - 08.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о компенсации молодым семьям на аренду жилья

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять молодым семьям с... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T01:20+0300

2025-07-08T01:20+0300

2025-07-08T01:20+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять молодым семьям с детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, ежемесячной компенсации на аренду жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается следующая компенсация: семьям с одним ребенком - 50%, с двумя детьми - 70%, а также предлагается полностью компенсировать все расходы, если родители воспитываются трех и более детей. Средства предлагается предоставлять только гражданам России. Кроме того, инициативой предусматривается возрастное ограничение - оба родителя должны быть не старше 36 лет, и для получения денег они должна быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья. Уточняется, что для получения компенсации россияне должны будут подать в органы соцзащиты по месту жительства заявление с указанием размера дохода и информации о жилищной ситуации в семье, договор аренды, реквизиты банка для перечисления средств. а решение о предоставлении государственной поддержки будет приниматься в течение 30 календарных дней. Прекращать выплаты предлагается после достижения одним из супругов 36-летнего возраста, достижения старшим ребенком возраста 18 лет, покупки или получения жилья по договору социального найма, финансирование программы предусматривается за счет федерального бюджета. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что по статистике за 2024 год жилье в России арендуют около 3,8 миллиона молодых семей, у 68% расходы на аренду превышают треть совокупного дохода. "Запуск программы, которую предлагает "Справедливая Россия - За правду", позволит решить целый пласт проблем российской молодежи. По нашей оценке, она должна охватить около 950 тысяч молодых семей. Из них 70% за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке. Но главное - за счет программы примерно на 10% может увеличиться рождаемость в нашей стране", - добавил лидер партии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов, госдума