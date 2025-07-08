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В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике

В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике

Законопроект о платформенной экономике в России важно доработать, чтобы уровнять правила интернет-торговли и реализации товаров в офлайн-сегменте, но при этом,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:21+0300

2025-07-08T12:21+0300

2025-07-08T12:21+0300

экономика

госдума

мсп

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Законопроект о платформенной экономике в России важно доработать, чтобы уровнять правила интернет-торговли и реализации товаров в офлайн-сегменте, но при этом, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, а правовое регулирование "не было игрой в одни ворота", заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В ГД внесен законопроект о платформенной экономике. Комитет по МСП поддержал его принятие условии последующей доработки. Среди ключевых мер документа - запрет на манипуляции с выдачей товаров в поиске, недопущение продажи запрещенных товаров, обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу и упрощенный возврат некачественной продукции. Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. "Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, уровнять правила игры с офлайн-сегментом. Это важно хотя бы потому, что оборот интернет-торговли с 2020 года вырос в три раза, и никак нельзя обойтись без проработки этого вопроса", - сказал депутат Говырин. "Потому что маркетплейсы не должны дистанцироваться от ответственности за продажу как контрафактного и фальсифицированного, так и откровенно некачественного товара, реализуемого через фирмы-однодневки, которые находятся на УСН и не обязаны подтверждать происхождение товара", - добавил он. Говырин обратил внимание, что контроль на этом направлении "отсутствует практически полностью, что также ставит в неравное положение с торговцами контрафактом нормальных добросовестных продавцов". "Важно сделать так, чтобы было выгодно работать по закону, а не так, что нарушать закон выгоднее, чем его соблюдать. Кроме того, на сегодняшний день многие некачественные или поддельные товары взлетают в поиске на первые позиции, на них устанавливаются очень низкие цены", - заметил депутат. Он сообщил, что комитет провел анализ ключевых аспектов и перспектив развития платформенной экономики и считает важным доработать законопроект о платформенной экономике так, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, чтобы правовое регулирование не было игрой в одни ворота. "Никто не отрицает роль платформенной экономики в развитии электронной коммерции. Однако, важно, чтобы те конструктивные предложения, которые были ранее поддержанные на рабочих группах в диалоге с бизнесом, все-таки были включены в законопроект в ходе его доработки. Об этом говорят и ритейлеры, и производители", - напомнил парламентарий. Защита от контрафакта требует проработки, и закон о платформенной экономике должен решить эту проблему, считает он. "На наш взгляд очень важно, чтобы защитить участников рынка, новым законом на цифровые платформы необходимо возложить обязанность по недопущению продажи контрафактных товаров", - сказал Говырин. По его словам, закон и принятые во его исполнение подзаконные акты, должны устанавливать конкретные функции, которые будут обязаны реализовывать цифровые платформы, установить критерии их деятельности в указанной сфере, прописать механизмы реализации. При этом алгоритмы онлайн-платформ должны отвечать интересам малого и среднего бизнеса, а не ставить в приоритет собственные товары, это очень важно для того, чтобы минимизировать неравные условия в электронной коммерции и противостоять снижению конкуренции, полагает депутат.

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госдума, мсп