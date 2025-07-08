Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/gd-859282843.html
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике
Законопроект о платформенной экономике в России важно доработать, чтобы уровнять правила интернет-торговли и реализации товаров в офлайн-сегменте, но при этом,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:21+0300
2025-07-08T12:21+0300
экономика
госдума
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Законопроект о платформенной экономике в России важно доработать, чтобы уровнять правила интернет-торговли и реализации товаров в офлайн-сегменте, но при этом, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, а правовое регулирование "не было игрой в одни ворота", заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В ГД внесен законопроект о платформенной экономике. Комитет по МСП поддержал его принятие условии последующей доработки. Среди ключевых мер документа - запрет на манипуляции с выдачей товаров в поиске, недопущение продажи запрещенных товаров, обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу и упрощенный возврат некачественной продукции. Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. "Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, уровнять правила игры с офлайн-сегментом. Это важно хотя бы потому, что оборот интернет-торговли с 2020 года вырос в три раза, и никак нельзя обойтись без проработки этого вопроса", - сказал депутат Говырин. "Потому что маркетплейсы не должны дистанцироваться от ответственности за продажу как контрафактного и фальсифицированного, так и откровенно некачественного товара, реализуемого через фирмы-однодневки, которые находятся на УСН и не обязаны подтверждать происхождение товара", - добавил он. Говырин обратил внимание, что контроль на этом направлении "отсутствует практически полностью, что также ставит в неравное положение с торговцами контрафактом нормальных добросовестных продавцов". "Важно сделать так, чтобы было выгодно работать по закону, а не так, что нарушать закон выгоднее, чем его соблюдать. Кроме того, на сегодняшний день многие некачественные или поддельные товары взлетают в поиске на первые позиции, на них устанавливаются очень низкие цены", - заметил депутат. Он сообщил, что комитет провел анализ ключевых аспектов и перспектив развития платформенной экономики и считает важным доработать законопроект о платформенной экономике так, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, чтобы правовое регулирование не было игрой в одни ворота. "Никто не отрицает роль платформенной экономики в развитии электронной коммерции. Однако, важно, чтобы те конструктивные предложения, которые были ранее поддержанные на рабочих группах в диалоге с бизнесом, все-таки были включены в законопроект в ходе его доработки. Об этом говорят и ритейлеры, и производители", - напомнил парламентарий. Защита от контрафакта требует проработки, и закон о платформенной экономике должен решить эту проблему, считает он. "На наш взгляд очень важно, чтобы защитить участников рынка, новым законом на цифровые платформы необходимо возложить обязанность по недопущению продажи контрафактных товаров", - сказал Говырин. По его словам, закон и принятые во его исполнение подзаконные акты, должны устанавливать конкретные функции, которые будут обязаны реализовывать цифровые платформы, установить критерии их деятельности в указанной сфере, прописать механизмы реализации. При этом алгоритмы онлайн-платформ должны отвечать интересам малого и среднего бизнеса, а не ставить в приоритет собственные товары, это очень важно для того, чтобы минимизировать неравные условия в электронной коммерции и противостоять снижению конкуренции, полагает депутат.
https://1prime.ru/20250707/riteylery-859255215.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, мсп
Экономика, Госдума, МСП
12:21 08.07.2025
 
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике

Депутат Говырин призвал доработать законопроект о платформенной экономике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Законопроект о платформенной экономике в России важно доработать, чтобы уровнять правила интернет-торговли и реализации товаров в офлайн-сегменте, но при этом, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, а правовое регулирование "не было игрой в одни ворота", заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
В ГД внесен законопроект о платформенной экономике. Комитет по МСП поддержал его принятие условии последующей доработки. Среди ключевых мер документа - запрет на манипуляции с выдачей товаров в поиске, недопущение продажи запрещенных товаров, обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу и упрощенный возврат некачественной продукции. Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца.
"Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, уровнять правила игры с офлайн-сегментом. Это важно хотя бы потому, что оборот интернет-торговли с 2020 года вырос в три раза, и никак нельзя обойтись без проработки этого вопроса", - сказал депутат Говырин.
"Потому что маркетплейсы не должны дистанцироваться от ответственности за продажу как контрафактного и фальсифицированного, так и откровенно некачественного товара, реализуемого через фирмы-однодневки, которые находятся на УСН и не обязаны подтверждать происхождение товара", - добавил он.
Говырин обратил внимание, что контроль на этом направлении "отсутствует практически полностью, что также ставит в неравное положение с торговцами контрафактом нормальных добросовестных продавцов". "Важно сделать так, чтобы было выгодно работать по закону, а не так, что нарушать закон выгоднее, чем его соблюдать. Кроме того, на сегодняшний день многие некачественные или поддельные товары взлетают в поиске на первые позиции, на них устанавливаются очень низкие цены", - заметил депутат.
Он сообщил, что комитет провел анализ ключевых аспектов и перспектив развития платформенной экономики и считает важным доработать законопроект о платформенной экономике так, чтобы малые и средние предприниматели не пострадали, чтобы правовое регулирование не было игрой в одни ворота.
"Никто не отрицает роль платформенной экономики в развитии электронной коммерции. Однако, важно, чтобы те конструктивные предложения, которые были ранее поддержанные на рабочих группах в диалоге с бизнесом, все-таки были включены в законопроект в ходе его доработки. Об этом говорят и ритейлеры, и производители", - напомнил парламентарий.
Защита от контрафакта требует проработки, и закон о платформенной экономике должен решить эту проблему, считает он. "На наш взгляд очень важно, чтобы защитить участников рынка, новым законом на цифровые платформы необходимо возложить обязанность по недопущению продажи контрафактных товаров", - сказал Говырин.
По его словам, закон и принятые во его исполнение подзаконные акты, должны устанавливать конкретные функции, которые будут обязаны реализовывать цифровые платформы, установить критерии их деятельности в указанной сфере, прописать механизмы реализации.
При этом алгоритмы онлайн-платформ должны отвечать интересам малого и среднего бизнеса, а не ставить в приоритет собственные товары, это очень важно для того, чтобы минимизировать неравные условия в электронной коммерции и противостоять снижению конкуренции, полагает депутат.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Ритейлеры попросили доработать законопроект о платформенной экономике
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаГосдумаМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала