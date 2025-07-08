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Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах - 08.07.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T03:09+0300
2025-07-08T03:09+0300
общество
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859267265.jpg?1751933341
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на уменьшение доли доллара и евро в международных резервах в последние несколько лет. "Евро и доллар уменьшаются в международных резервах", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он прикрепил инфографику, на которой виден тренд снижения доли доллара и евро в международных резервах.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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40
192
40
общество , кирилл дмитриев
Общество , Кирилл Дмитриев
03:09 08.07.2025
 
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах

Глава РФПИ Дмитриев отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на уменьшение доли доллара и евро в международных резервах в последние несколько лет.
"Евро и доллар уменьшаются в международных резервах", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации он прикрепил инфографику, на которой виден тренд снижения доли доллара и евро в международных резервах.
 
ОбществоКирилл Дмитриев
 
 
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