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Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах

Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах - 08.07.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:09+0300

2025-07-08T03:09+0300

2025-07-08T03:09+0300

общество

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на уменьшение доли доллара и евро в международных резервах в последние несколько лет. "Евро и доллар уменьшаются в международных резервах", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К публикации он прикрепил инфографику, на которой виден тренд снижения доли доллара и евро в международных резервах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кирилл дмитриев