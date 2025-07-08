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Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах - 08.07.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T03:09+0300
2025-07-08T03:09+0300
2025-07-08T03:09+0300
общество
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на уменьшение доли доллара и евро в международных резервах в последние несколько лет.
"Евро и доллар уменьшаются в международных резервах", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации он прикрепил инфографику, на которой виден тренд снижения доли доллара и евро в международных резервах.
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общество , кирилл дмитриев
Общество , Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
Глава РФПИ Дмитриев отметил снижение доли доллара и евро в международных резервах
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на уменьшение доли доллара и евро в международных резервах в последние несколько лет.
"Евро и доллар уменьшаются в международных резервах", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации он прикрепил инфографику, на которой виден тренд снижения доли доллара и евро в международных резервах.