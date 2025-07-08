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ЕСПЧ удовлетворил жалобы Google в отношении судебных решений в России

ЕСПЧ удовлетворил жалобы Google в отношении судебных решений в России - 08.07.2025, ПРАЙМ

ЕСПЧ удовлетворил жалобы Google в отношении судебных решений в России

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:18+0300

2025-07-08T13:18+0300

2025-07-08T13:18+0300

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ПАРИЖ, 8 июл – ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы компании Google в отношении судебных решений, вынесенных против компании в России. В жалобе в ЕСПЧ компания требовала признать нарушение статьи 10 Конвенции по правам человека (свобода выражения мнения), а также статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство). "Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 10 Конвенции в отношении Google в связи с санкциями, наложенными за неудаление контента с YouTube… и в связи с требованием размещать контент с телеканала "Царьград ТВ" на YouTube", - говорится в решении на сайте суда. Также ЕСПЧ счел, что "имело место нарушение статьи 6 Конвенции в отношении компаний-заявителей в связи с ненадлежащей аргументацией национальных судов". Суд уточнил, что признанный незаконным контент касался вопросов, представляющих значительный общественный интерес, "особенно в контексте вооруженного конфликта с серьезными последствиями для европейской и глобальной безопасности". ЕСПЧ также указал на несоразмерный масштаб штрафов в отношении компании. При этом суд отметил, что заявители не подали иск о справедливой компенсации, соответственно, у суда нет необходимости выносить решение. Российский суд неоднократно штрафовал Google после выявленных Роскомнадзором нарушений. В марте Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что с 2021 года взыскала с компании Google 13,4 миллиарда рублей штрафов. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В июне 2025 долг Google LLC в России составлял более 27,2 миллиарда рублей. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее. В апреле Таганский суд Москвы признал Google виновной в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен.

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