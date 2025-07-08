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Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы - 08.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:25+0300
2025-07-08T15:25+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а срока пребывания по ней в России с 16 до 30 суток. Законопроект предусматривает увеличение с 60 до 120 суток срока действия единой электронной визы, а также увеличение разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в Российской Федерации с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Также предусматривается возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также законопроектом уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно, исключая из него свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет). Изменения вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования федерального закона. Несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
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общество , рф, госдума
Общество , РФ, Госдума
15:25 08.07.2025
 
Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы

Госдума приняла закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а срока пребывания по ней в России с 16 до 30 суток.
Законопроект предусматривает увеличение с 60 до 120 суток срока действия единой электронной визы, а также увеличение разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в Российской Федерации с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
Также предусматривается возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также законопроектом уточняется перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно, исключая из него свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет). Изменения вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования федерального закона. Несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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15:21
 
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