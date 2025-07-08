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ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады

ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады - 08.07.2025, ПРАЙМ

ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень операций, которые вправе совершать банки с базовой лицензией, то есть небольшие банки, в... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:50+0300

2025-07-08T16:50+0300

2025-07-08T16:50+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень операций, которые вправе совершать банки с базовой лицензией, то есть небольшие банки, в частности им разрешается привлекать драгметаллы во вклады; также снимается избыточная административная нагрузка с небанковских кредитных организаций (НКО). Документ предоставляет банкам с базовой лицензией возможность торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торговли, в капитале которого не обязательно участие Банка России. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, которая снимает для банков с базовой лицензией запрет на привлечение драгоценных металлов физлиц и юрлиц во вклады (до востребования и на определенный срок), их размещение, открытие и ведение банковских счетов таких лиц в драгметаллах и переводы по ним. Кроме того, по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией закон исключает для небанковских кредитных организаций часть обязанностей по раскрытию информации и назначению отдельного руководителя службы внутреннего контроля. Исходя из пояснительной записки, речь идет о раскрытии информации о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала), в том числе обо всех условиях и сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов; о принимаемых рисках, процедурах их оценки и процедурах управления рисками и капиталом. К небанковским кредитным организациям относятся, например, электронные платежные системы, системы денежных переводов без открытия счета, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы. Закон снимает с таких организаций излишние регуляторные требования, пояснял ранее один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что такие организации имеют право проводить ограниченный круг финансовых операций - в частности, вести банковские счета и осуществлять денежные переводы - но не могут привлекать средства физических и юридических лиц на вклады или выдавать кредиты. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://1prime.ru/20250708/gosduma-859295922.html

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общество , анатолий аксаков, госдума, банки, финансы