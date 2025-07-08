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В Госдуме рассказали о штрафах за вырубку деревьев без разрешения - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о штрафах за вырубку деревьев без разрешения
В Госдуме рассказали о штрафах за вырубку деревьев без разрешения - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за вырубку деревьев без разрешения
Гражданам РФ может грозить штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей за вырубку деревьев на участке без разрешения, а за использование специальных технических средств... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T03:42+0300
2025-07-08T03:42+0300
общество
рф
госдума
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Гражданам РФ может грозить штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей за вырубку деревьев на участке без разрешения, а за использование специальных технических средств - до 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Вырубка деревьев на собственном участке – сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе. За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, те же действия, совершенные с применением специальных техсредств, грозят конфискацией техсредств и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключение до 7 лет", - сказал Колунов. Парламентарий подчеркнул, что не все случаи вырубки требуют согласования с государственными органами. По его словам, если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или коммуникации или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но необходим документ о проведении подтверждающей экспертизы. Колунов отметил, что такие же правила установлены, если растение засохло или поражено вредителями – его можно рубить, так как это очаг заболеваний, но необходимо подтверждение. Кроме того, беспрепятственно можно спиливать и деревья, высаженные владельцем земли. "Однако на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений. Необходимо обратиться в профильные органы, определить необходимость спила, пройти экспертизу и получить разрешение. На данный момент в список ограничений входят 50 пород, в числе которых ясень, вишня, дуб, клен, сибирская лиственница и другие", - отметил он. Колунов добавил, что вне зависимости от породы дерева, самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду, например, если вы приобрели участок, на котором уже растут лесные деревья, и он находится вблизи леса. По его словам, в таком случае земля под ним может относиться не к сельскохозяйственным, а к лесным территориям, поэтому, если граждане планируют срубить деревья, чтобы обустроить территорию, также необходимо получать разрешение и оформлять порубочный лист. "И еще важный момент – если вдруг на вашем дереве, на яблоне в саду, например, поселилась птица, занесенная в Красную книгу, то спил такого дерева будет считаться нарушением закона. Будьте внимательны. Лучше лишний раз обратиться в профильные ведомства за консультацией", - заключил он.
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96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
общество , рф, госдума
Общество , РФ, Госдума
03:42 08.07.2025
 
В Госдуме рассказали о штрафах за вырубку деревьев без разрешения

Депутат Колунов: за вырубку деревьев без разрешения грозит штраф до 4 тысяч рублей

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Гражданам РФ может грозить штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей за вырубку деревьев на участке без разрешения, а за использование специальных технических средств - до 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Вырубка деревьев на собственном участке – сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе. За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, те же действия, совершенные с применением специальных техсредств, грозят конфискацией техсредств и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключение до 7 лет", - сказал Колунов.
Парламентарий подчеркнул, что не все случаи вырубки требуют согласования с государственными органами. По его словам, если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или коммуникации или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но необходим документ о проведении подтверждающей экспертизы. Колунов отметил, что такие же правила установлены, если растение засохло или поражено вредителями – его можно рубить, так как это очаг заболеваний, но необходимо подтверждение. Кроме того, беспрепятственно можно спиливать и деревья, высаженные владельцем земли.
"Однако на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений. Необходимо обратиться в профильные органы, определить необходимость спила, пройти экспертизу и получить разрешение. На данный момент в список ограничений входят 50 пород, в числе которых ясень, вишня, дуб, клен, сибирская лиственница и другие", - отметил он.
Колунов добавил, что вне зависимости от породы дерева, самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду, например, если вы приобрели участок, на котором уже растут лесные деревья, и он находится вблизи леса. По его словам, в таком случае земля под ним может относиться не к сельскохозяйственным, а к лесным территориям, поэтому, если граждане планируют срубить деревья, чтобы обустроить территорию, также необходимо получать разрешение и оформлять порубочный лист.
"И еще важный момент – если вдруг на вашем дереве, на яблоне в саду, например, поселилась птица, занесенная в Красную книгу, то спил такого дерева будет считаться нарушением закона. Будьте внимательны. Лучше лишний раз обратиться в профильные ведомства за консультацией", - заключил он.
 
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