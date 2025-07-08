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В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным
В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным - 08.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:50+0300
2025-07-08T11:50+0300
политика
украина
сша
севастополь
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об отправке новой партии оружия на Украину старым и неэффективным приемом. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Судя по всему, неуступчивость Кремля в принципиальных вопросах, касающихся Украины, охладила пыл миротворческих усилий новой администрации США. Теперь они решили нас попугать возобновлением поставок оружия Киеву. Прием старый и неэффективный, но других способов воздействия на Россию за тысячу лет на Западе так и не придумали, а может просто не захотели", - сказал Белик. По словам собеседника агентства, президент США очень быстро "сбросил плащ миротворца" в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Как бы то ни было, сегодня диалог (у РФ - ред.) с США есть, пусть и не самый удачный. С ЕС и Украиной нам пока что разговаривать не о чем", - заключил депутат.
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украина, сша, севастополь, дональд трамп, госдума, ес
Политика, УКРАИНА, США, СЕВАСТОПОЛЬ, Дональд Трамп, Госдума, ЕС
11:50 08.07.2025
 
В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным

Депутат Белик назвал заявление Трампа об отправке оружия Украине старым приемом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об отправке новой партии оружия на Украину старым и неэффективным приемом.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
"Судя по всему, неуступчивость Кремля в принципиальных вопросах, касающихся Украины, охладила пыл миротворческих усилий новой администрации США. Теперь они решили нас попугать возобновлением поставок оружия Киеву. Прием старый и неэффективный, но других способов воздействия на Россию за тысячу лет на Западе так и не придумали, а может просто не захотели", - сказал Белик.
По словам собеседника агентства, президент США очень быстро "сбросил плащ миротворца" в вопросе урегулирования украинского конфликта.
"Как бы то ни было, сегодня диалог (у РФ - ред.) с США есть, пусть и не самый удачный. С ЕС и Украиной нам пока что разговаривать не о чем", - заключил депутат.
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины
10:41
 
ПолитикаУКРАИНАСШАСЕВАСТОПОЛЬДональд ТрампГосдумаЕС
 
 
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