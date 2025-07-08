https://1prime.ru/20250708/gosduma-859281080.html

В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным

В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным - 08.07.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали решение Трампа отправить партию оружия Украине неэффективным

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T11:50+0300

2025-07-08T11:50+0300

2025-07-08T11:50+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об отправке новой партии оружия на Украину старым и неэффективным приемом. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Судя по всему, неуступчивость Кремля в принципиальных вопросах, касающихся Украины, охладила пыл миротворческих усилий новой администрации США. Теперь они решили нас попугать возобновлением поставок оружия Киеву. Прием старый и неэффективный, но других способов воздействия на Россию за тысячу лет на Западе так и не придумали, а может просто не захотели", - сказал Белик. По словам собеседника агентства, президент США очень быстро "сбросил плащ миротворца" в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Как бы то ни было, сегодня диалог (у РФ - ред.) с США есть, пусть и не самый удачный. С ЕС и Украиной нам пока что разговаривать не о чем", - заключил депутат.

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украина, сша, севастополь, дональд трамп, госдума, ес