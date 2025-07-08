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ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства - 08.07.2025, ПРАЙМ
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ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства
ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства - 08.07.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства
Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение проекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:10+0300
2025-07-08T15:10+0300
общество
рф
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение проекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. "Было 64, станет 72. Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении… Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что в настоящее время прекращение приобретённого гражданства России возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ. "Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и др", - добавил он. Председатель Госдумы напомнил, что законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Володин уточнил, что также речь идет о таких основаниях как: пропаганда нацистской атрибутики или символики, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности России, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
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общество , рф, вячеслав володин, госдума
Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума
15:10 08.07.2025
 
ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства

Госдума планирует до конца июля рассмотреть законопроект о лишении гражданства

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение проекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
"Было 64, станет 72. Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении… Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что в настоящее время прекращение приобретённого гражданства России возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ.
"Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и др", - добавил он.
Председатель Госдумы напомнил, что законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Володин уточнил, что также речь идет о таких основаниях как: пропаганда нацистской атрибутики или символики, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности России, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В ГД внесли проект о новых основаниях для лишения мигрантов гражданства
25 июня, 12:20
 
ОбществоРФВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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