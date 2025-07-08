https://1prime.ru/20250708/gosduma-859292561.html

ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства

ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства - 08.07.2025, ПРАЙМ

ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства

Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение проекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:10+0300

2025-07-08T15:10+0300

2025-07-08T15:10+0300

общество

рф

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение проекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. "Было 64, станет 72. Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении… Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что в настоящее время прекращение приобретённого гражданства России возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ. "Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и др", - добавил он. Председатель Госдумы напомнил, что законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Володин уточнил, что также речь идет о таких основаниях как: пропаганда нацистской атрибутики или символики, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности России, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

https://1prime.ru/20250625/gosduma-858885421.html

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общество , рф, вячеслав володин, госдума