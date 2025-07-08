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Госдума приняла закон о перечне стратегически значимых лекарств

Госдума приняла закон о перечне стратегически значимых лекарств - 08.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о перечне стратегически значимых лекарств

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "стратегически | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:21+0300

2025-07-08T15:21+0300

2025-07-08T15:21+0300

общество

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а также наделить правительство РФ полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких лекарств. Документ был внесен правительством РФ в декабре прошлого года. Изменения вносятся в статью 4 закона "Об обращении лекарственных средств". Согласно принятому закону, под стратегически значимыми лекарственными средствами следует понимать лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ. Кроме того отмечается, что перечень стратегически значимых лекарственных средств, а также порядок и критерии его формирования утверждаются правительством РФ. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября. По мнению инициатора проекта, предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в данный перечень, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий.

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