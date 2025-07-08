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Госдума приняла закон для развития синдицированного кредитования в России

Госдума приняла закон для развития синдицированного кредитования в России - 08.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон для развития синдицированного кредитования в России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:27+0300

2025-07-08T16:27+0300

2025-07-08T16:27+0300

общество

госдума

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов. Документ регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Этот механизм, согласно пояснительной записке, позволяет нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестпроектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда хозяйствующим субъектам стало сложнее привлекать банковское финансирование. Инициатива распространяет действие закона о синдицированном кредите на соглашение об участии в риске наряду с соглашением о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. Это дает возможность организаторам кредита продавать внешним участникам свою долю или передавать им часть риска (так называемое фондируемое и нефондируемое субучастие). При этом расширяется перечень случаев, когда при фондируемом субучастии права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а при нефондируемом - у внешнего участника появляется право на расторжение соглашения о субучастии. В этот перечень включается отзыв лицензии у кредитной организации - участника синдиката кредиторов, применение любой меры для предупреждения банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора. Кроме того, участником синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. Специализированное общество будет вправе выступать участником такого синдиката по договору синдицированного кредита (займа), а также может быть стороной соглашения о субучастии, в том числе внешним участником по такому соглашению. Эти изменения позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и, таким образом, привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики. Законом также регулируются вопросы, касающиеся перехода прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику и прекращения обязательств перед таким участником, а также заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие - важный шаг в развитии финансового рынка и инвестиционного климата в России, заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. "Упрощение процедур и четкое регулирование отношений между участниками синдиката и внешними кредиторами создаст дополнительные гарантии для инвесторов. В конечном счете, это отразится на экономике в целом", - считает он. Закон способствует и интеграции российского финансового рынка в международные стандарты, что важно для привлечения зарубежных инвестиций, отметил депутат.

https://1prime.ru/20250708/gosduma-859293089.html

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общество , госдума