Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/gosduma-859297783.html
Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками
Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками - 08.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:58+0300
2025-07-08T16:58+0300
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам. Согласно принятому закону, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Добавляется, что без оплаты выезд с территории России будет запрещен. Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка технического состояния. Кроме того, предлагается по результатам диагностика размещать отчет в электронном виде для повышения прозрачности и качества дорожной инфраструктуры. Минтранс РФ также наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог. Устанавливается, что для резервирования времени пересечения границы перевозчики должны использовать личный кабинет в государственной информационной системе. Это поможет сократить очереди и упорядочить процесс. Кроме того, документом предусматривается временное освобождение автобусов от весового и габаритного контроля - с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года. Уточняется, что это коснется транспортных средствах, сведения о которых внесены в реестр лицензий, предусмотренный уставом автомобильного транспорта. Информация об этих транспортных средствах будет автоматически передаваться в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
https://1prime.ru/20250623/rzhd--858789909.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, госдума
Общество , РФ, Госдума
16:58 08.07.2025
 
Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками

Госдума приняла закон о контроле за международными автомобильными перевозками

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
Согласно принятому закону, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Добавляется, что без оплаты выезд с территории России будет запрещен.
Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка технического состояния. Кроме того, предлагается по результатам диагностика размещать отчет в электронном виде для повышения прозрачности и качества дорожной инфраструктуры. Минтранс РФ также наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог.
Устанавливается, что для резервирования времени пересечения границы перевозчики должны использовать личный кабинет в государственной информационной системе. Это поможет сократить очереди и упорядочить процесс.
Кроме того, документом предусматривается временное освобождение автобусов от весового и габаритного контроля - с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года. Уточняется, что это коснется транспортных средствах, сведения о которых внесены в реестр лицензий, предусмотренный уставом автомобильного транспорта. Информация об этих транспортных средствах будет автоматически передаваться в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов
23 июня, 09:00
 
ОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала