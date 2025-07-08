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Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками

Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками - 08.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об усилении контроля за международными перевозками

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:58+0300

2025-07-08T16:58+0300

2025-07-08T16:58+0300

общество

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госдума

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается усилить контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запретить выезд иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам. Согласно принятому закону, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб, причиняемый дорожному покрытию. Добавляется, что без оплаты выезд с территории России будет запрещен. Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка технического состояния. Кроме того, предлагается по результатам диагностика размещать отчет в электронном виде для повышения прозрачности и качества дорожной инфраструктуры. Минтранс РФ также наделяется правом устанавливать порядок оценки технического состояния автомобильных дорог. Устанавливается, что для резервирования времени пересечения границы перевозчики должны использовать личный кабинет в государственной информационной системе. Это поможет сократить очереди и упорядочить процесс. Кроме того, документом предусматривается временное освобождение автобусов от весового и габаритного контроля - с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года. Уточняется, что это коснется транспортных средствах, сведения о которых внесены в реестр лицензий, предусмотренный уставом автомобильного транспорта. Информация об этих транспортных средствах будет автоматически передаваться в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

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общество , рф, госдума