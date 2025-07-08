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В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем
В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая текущего года демонстрирует снижение, к этому необходимо относиться объективно, на динамику торговли... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:40+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая текущего года демонстрирует снижение, к этому необходимо относиться объективно, на динамику торговли влияет как желание стран налаживать поставки, так и внешние и внутренние факторы, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. "За первые пять месяцев мы фиксируем снижение во взаимном товарообороте, но мы должны относиться к этому достаточно объективно и критично. На торговлю влияет не только желание двух стран и компаний налаживать поставки, укреплять сотрудничество, но и целый ряд объективных факторов - как внешних, так и внутренних", - прокомментировал Груздев динамику российско-китайского товарооборота в рамках "Иннопрома". Он отметил, что на товарооборот России и Китая влияет существенное давление на страны, направленное на снижение конкурентных преимуществ и ограничение эффективной работы на международном рынке российских и китайских компаний. "В долгосрочной перспективе рост товарооборота будет, и динамика будет не столь, может быть, яркой как предыдущие годы, но она будет поступательной, а это будет свидетельствовать о том, что последовательно меняется качество нашей торговли", - заключил Груздев. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России в январе-мае текущего года снизился на 8,2% в годовом выражении, до 88,796 миллиарда долларов. По итогам 2024 года, по данным ведомства, товарооборот двух стран вырос на 1,9%, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
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мировая экономика, китай, рф, минпромторг, иннопром
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Минпромторг, Иннопром
08:40 08.07.2025
 
В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем

Груздев: на товарооборот между Россией и КНР влияют как внутренние, так и внешние факторы

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая текущего года демонстрирует снижение, к этому необходимо относиться объективно, на динамику торговли влияет как желание стран налаживать поставки, так и внешние и внутренние факторы, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.
"За первые пять месяцев мы фиксируем снижение во взаимном товарообороте, но мы должны относиться к этому достаточно объективно и критично. На торговлю влияет не только желание двух стран и компаний налаживать поставки, укреплять сотрудничество, но и целый ряд объективных факторов - как внешних, так и внутренних", - прокомментировал Груздев динамику российско-китайского товарооборота в рамках "Иннопрома".
Он отметил, что на товарооборот России и Китая влияет существенное давление на страны, направленное на снижение конкурентных преимуществ и ограничение эффективной работы на международном рынке российских и китайских компаний.
"В долгосрочной перспективе рост товарооборота будет, и динамика будет не столь, может быть, яркой как предыдущие годы, но она будет поступательной, а это будет свидетельствовать о том, что последовательно меняется качество нашей торговли", - заключил Груздев.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России в январе-мае текущего года снизился на 8,2% в годовом выражении, до 88,796 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года, по данным ведомства, товарооборот двух стран вырос на 1,9%, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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