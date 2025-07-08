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ГТЛК поставит "Полярным авиалиниям" два вертолета Ми-8МТВ-1
ГТЛК поставит "Полярным авиалиниям" два вертолета Ми-8МТВ-1 - 08.07.2025, ПРАЙМ
ГТЛК поставит "Полярным авиалиниям" два вертолета Ми-8МТВ-1
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 "Полярным авиалиниям", контракты заключены в рамках инвестпроекта по... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:20+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 "Полярным авиалиниям", контракты заключены в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщила компания. "ГТЛК подписала договоры финансовой аренды (лизинга) с авиакомпанией "Полярные авиалинии" на поставку двух вертолетов Ми-8МТВ-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракты заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния. ГТЛК планирует принять воздушные судна на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и передать их в лизинг до конца июля 2025 года, уточнили в компании. "Полярные авиалинии" выполняют пассажирские и грузовые перевозки, санитарные рейсы и авиаработы на территории Якутии. Основу воздушного флота авиаперевозчика составляют самолеты и вертолеты отечественного производства. Всего в 2024 году холдинг "Вертолеты России" поставил ГТЛК 40 многоцелевых Ми-8МТВ-1. Новую технику также получили авиаперевозчики: "Авиация Колымы", "Вологодское авиапредприятие", "Витязь-Аэро", авиакомпания "Ельцовка", "Чукотавиа", "Красавиа", "Геликс Аэро", "Поляр Авиа", "Водолет", "НПК ПАНХ", авиакомпания "Баргузин". ГТЛК – лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
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якутия, вертолеты россии, ростех
Экономика, ЯКУТИЯ, Вертолеты России, Ростех
ГТЛК поставит "Полярным авиалиниям" два вертолета Ми-8МТВ-1
ГТЛК поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 "Полярным авиалиниям"
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 "Полярным авиалиниям", контракты заключены в рамках инвестпроекта по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщила компания.
"ГТЛК подписала договоры финансовой аренды (лизинга) с авиакомпанией "Полярные авиалинии" на поставку двух вертолетов Ми-8МТВ-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контракты заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния.
ГТЛК планирует принять воздушные судна на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и передать их в лизинг до конца июля 2025 года, уточнили в компании.
"Полярные авиалинии" выполняют пассажирские и грузовые перевозки, санитарные рейсы и авиаработы на территории Якутии. Основу воздушного флота авиаперевозчика составляют самолеты и вертолеты отечественного производства.
Всего в 2024 году холдинг "Вертолеты России" поставил ГТЛК 40 многоцелевых Ми-8МТВ-1. Новую технику также получили авиаперевозчики: "Авиация Колымы", "Вологодское авиапредприятие", "Витязь-Аэро", авиакомпания "Ельцовка", "Чукотавиа", "Красавиа", "Геликс Аэро", "Поляр Авиа", "Водолет", "НПК ПАНХ", авиакомпания "Баргузин".
ГТЛК – лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
ГТЛК поставит шесть вертолетов трем авиакомпаниям России