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Иена дешевеет к доллару на заявлениях Трампа
Иена дешевеет к доллару на заявлениях Трампа - 08.07.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару на заявлениях Трампа
Стоимость иены к доллару опускается во вторник утром после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается во вторник утром после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск курс доллара к иене поднимался до 146,06 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время увеличивался до 1,1737 доллара с 1,1708 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 97,37 пункта. Трамп ранее сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США". При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. "Поскольку президент Трамп намекнул на возможность проведения переговоров, есть вероятность, что это стратегический шаг для ускорения их проведения, я не ожидаю, что иена продолжит слабеть бесконечно", - прокомментировал агентству Блумберг экономист Woori Bank в Сеуле Мин Кенг Вон (Min Gyeong-won).
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общество , сша, япония, южная корея, дональд трамп
Экономика, Общество , США, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп
Иена дешевеет к доллару на заявлениях Трампа
Иена дешевеет к доллару на заявлениях Трампа об импортных пошлинах из Японии
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается во вторник утром после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 мск курс доллара к иене поднимался до 146,06 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время увеличивался до 1,1737 доллара с 1,1708 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 97,37 пункта.
Трамп ранее сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года.
"Поскольку президент Трамп намекнул на возможность проведения переговоров, есть вероятность, что это стратегический шаг для ускорения их проведения, я не ожидаю, что иена продолжит слабеть бесконечно", - прокомментировал агентству Блумберг экономист Woori Bank в Сеуле Мин Кенг Вон (Min Gyeong-won).
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