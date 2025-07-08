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Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/indeksy--859286687.html
Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США
Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США - 08.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут на оптимизме вокруг возможности заключения торговой сделки между Евросоюзом и США,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:21+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут на оптимизме вокруг возможности заключения торговой сделки между Евросоюзом и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.07 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,08% - до 8 813,36 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 7 712,73 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,37%, до 24 128,92 пункта. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. "Хотя заключение всеобъемлющей торговой сделки маловероятно до истечения срока, присутствует осторожный оптимизм относительного того, что возможность предварительного соглашения предотвратит немедленное введение более высоких тарифов"- цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Даниэлу Хаторн (Daniela Hathorn). "Такое соглашение стало бы основой для дальнейших переговоров с целью разрешения более широких торговых споров между ЕС и США, повышения склонности к риску на европейских фондовых рынках и в евро", - добавила аналитик. Акции немецкого производителя автомобилей Porsche AG растут в стоимости более чем на 1,3% после того, как компания объявила о продажах своих автомобилей за первое полугодие. Так, в Европе продажи снизились на 8% в годовом выражении, в Китае - на 28%, при этом в Северной Америке отмечен рост продаж на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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сша, европа, китай, ес, dax, politico, индексы, рынок, торги
Экономика, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, ЕС, DAX, Politico, Индексы, Рынок, Торги
13:21 08.07.2025
 
Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США

Фондовые индексы Европы растут на оптимизме вокруг торговой сделки между ЕС и США

© fotolia.com / Thomas Pajot %Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© fotolia.com / Thomas Pajot
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут на оптимизме вокруг возможности заключения торговой сделки между Евросоюзом и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.07 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,08% - до 8 813,36 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 7 712,73 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,37%, до 24 128,92 пункта.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция.
В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля.
"Хотя заключение всеобъемлющей торговой сделки маловероятно до истечения срока, присутствует осторожный оптимизм относительного того, что возможность предварительного соглашения предотвратит немедленное введение более высоких тарифов"- цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Даниэлу Хаторн (Daniela Hathorn).
"Такое соглашение стало бы основой для дальнейших переговоров с целью разрешения более широких торговых споров между ЕС и США, повышения склонности к риску на европейских фондовых рынках и в евро", - добавила аналитик.
Акции немецкого производителя автомобилей Porsche AG растут в стоимости более чем на 1,3% после того, как компания объявила о продажах своих автомобилей за первое полугодие. Так, в Европе продажи снизились на 8% в годовом выражении, в Китае - на 28%, при этом в Северной Америке отмечен рост продаж на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Вчера, 19:46
 
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