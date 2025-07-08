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Исиба посетил кладбище Микаса в Японии
Исиба посетил кладбище Микаса в Японии - 08.07.2025, ПРАЙМ
Исиба посетил кладбище Микаса в Японии
Действующий премьер-министр Сигэру Исиба посетил кладбище Микаса в японском городе Нара, где установлен памятный камень бывшему главе правительства Синдзо Абэ,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:59+0300
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2025-07-08T07:59+0300
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ТОКИО, 8 июл - ПРАЙМ. Действующий премьер-министр Сигэру Исиба посетил кладбище Микаса в японском городе Нара, где установлен памятный камень бывшему главе правительства Синдзо Абэ, убитому ровно три года назад у станции Ямато-Сайдзайдзи.
По данным агентства Киодо, Исиба возложил цветы и почтил Абэ минутой молчания.
"Мы должны продолжить убеждения господина Абэ и продолжать делать все возможное в будущем", - цитирует его слова агентство.
Сигэру Исиба был соперником Синдзо Абэ на выборах председателя Либерально-демократической партии в 2018 году. Во второй администрации Абэ он занимал должность генерального секретаря партии, а затем государственного министра по вопросам регионального возрождения.
В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, который также занимал различные министерские должности в правительстве Абэ, подчеркнул "выдающиеся достижения" покойного премьера в различных сферах.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 44-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ.
Как передавала корреспондент РИА Новости, в третью годовщину убийства у северного выхода станции Ямато-Сайдайдзи, где выступал политик в тот роковой день, установили специальный шатер со столами для возложения цветов. Даже в утренние часы букетов было уже настолько много, что организаторам приходилось периодически убирать их в корзины и относить в сторону.
Слушания над убийцей Синдзо Абэ начнутся 28 октября 2025 года. Его обвиняют в убийстве и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия. Как отмечали японские СМИ, он не собирается признавать свою вину в убийстве политика.
В качесте мотива своего поступка Тэцуя Ямагами назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
В конце мая вдова Синдзо Абэ - Акиэ Абэ - посетила Москву, где ее принял президент РФ Владимир Путин. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.
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общество , япония, москва, рф, синдзо абэ, владимир путин
Общество , ЯПОНИЯ, МОСКВА, РФ, Синдзо Абэ, Владимир Путин
Исиба посетил кладбище Микаса в Японии
Премьер Японии Исиба посетил кладбище Микаса, где установлен памятный камень Абэ
ТОКИО, 8 июл - ПРАЙМ. Действующий премьер-министр Сигэру Исиба посетил кладбище Микаса в японском городе Нара, где установлен памятный камень бывшему главе правительства Синдзо Абэ, убитому ровно три года назад у станции Ямато-Сайдзайдзи.
По данным агентства Киодо, Исиба возложил цветы и почтил Абэ минутой молчания.
"Мы должны продолжить убеждения господина Абэ и продолжать делать все возможное в будущем", - цитирует его слова агентство.
Сигэру Исиба был соперником Синдзо Абэ на выборах председателя Либерально-демократической партии в 2018 году. Во второй администрации Абэ он занимал должность генерального секретаря партии, а затем государственного министра по вопросам регионального возрождения.
В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, который также занимал различные министерские должности в правительстве Абэ, подчеркнул "выдающиеся достижения" покойного премьера в различных сферах.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 44-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ.
Как передавала корреспондент РИА Новости, в третью годовщину убийства у северного выхода станции Ямато-Сайдайдзи, где выступал политик в тот роковой день, установили специальный шатер со столами для возложения цветов. Даже в утренние часы букетов было уже настолько много, что организаторам приходилось периодически убирать их в корзины и относить в сторону.
Слушания над убийцей Синдзо Абэ начнутся 28 октября 2025 года. Его обвиняют в убийстве и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия. Как отмечали японские СМИ, он не собирается признавать свою вину в убийстве политика.
В качесте мотива своего поступка Тэцуя Ямагами назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
В конце мая вдова Синдзо Абэ - Акиэ Абэ - посетила Москву, где ее принял президент РФ Владимир Путин. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.