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Япония продолжит переговоры с США по пошлинам

Япония продолжит переговоры с США по пошлинам - 08.07.2025, ПРАЙМ

Япония продолжит переговоры с США по пошлинам

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, передает агентство Киодо. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T05:22+0300

2025-07-08T05:22+0300

2025-07-08T05:22+0300

общество

сша

япония

токио

дональд трамп

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, передает агентство Киодо. В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "Япония продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения", - говорится в публикации со ссылкой на премьера. В понедельник Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".

сша

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общество , сша, япония, токио, дональд трамп