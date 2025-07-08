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Япония продолжит переговоры с США по пошлинам - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Япония продолжит переговоры с США по пошлинам
Япония продолжит переговоры с США по пошлинам - 08.07.2025, ПРАЙМ
Япония продолжит переговоры с США по пошлинам
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, передает агентство Киодо. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T05:22+0300
2025-07-08T05:22+0300
общество
сша
япония
токио
дональд трамп
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, передает агентство Киодо. В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "Япония продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения", - говорится в публикации со ссылкой на премьера. В понедельник Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
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40
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общество , сша, япония, токио, дональд трамп
Общество , США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп
05:22 08.07.2025
 
Япония продолжит переговоры с США по пошлинам

Премьер Исиба: Япония продолжит переговоры с США о взаимовыгодном соглашении по пошлинам

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, передает агентство Киодо.
В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.
"Япония продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения", - говорится в публикации со ссылкой на премьера.
В понедельник Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
 
ОбществоСШАЯПОНИЯТокиоДональд Трамп
 
 
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