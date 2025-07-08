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Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе
Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе - 08.07.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе
Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T03:02+0300
2025-07-08T03:02+0300
общество
superjob
роспотребнадзор
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел составляет 28 градусов по Цельсию, объяснил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ", - сказал Южалин. По его словам, максимальная допустимая температура в офисе для работы должна быть не более 28 градусов по Цельсию. Допустимые диапазоны оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма, поэтому для определения ограничений для своего вида работы следует изучить документы СанПина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при росте температуры в рабочем помещении до 28,5 градусов следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, до 29 градусов - на 2 часа, до 30,5 градусов - на 4 часа. Работа при температуре воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным), подчеркнул эксперт. В случае работы на открытом воздухе при такой температуре рекомендуется перенести работы на утро или вечер. Однако работодатель не обязан исполнять эти указания.
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192
40
192
40
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4.7
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общество , superjob, роспотребнадзор
Общество , SuperJob, Роспотребнадзор
03:02 08.07.2025
 
Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе

Юрист Южалин: сотрудники имеют право отказаться от работы при температуре выше 28 градусов

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел составляет 28 градусов по Цельсию, объяснил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ", - сказал Южалин.
По его словам, максимальная допустимая температура в офисе для работы должна быть не более 28 градусов по Цельсию. Допустимые диапазоны оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма, поэтому для определения ограничений для своего вида работы следует изучить документы СанПина.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при росте температуры в рабочем помещении до 28,5 градусов следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, до 29 градусов - на 2 часа, до 30,5 градусов - на 4 часа. Работа при температуре воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным), подчеркнул эксперт. В случае работы на открытом воздухе при такой температуре рекомендуется перенести работы на утро или вечер. Однако работодатель не обязан исполнять эти указания.
 
ОбществоSuperJobРоспотребнадзор
 
 
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