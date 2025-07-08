https://1prime.ru/20250708/jurist-859267193.html

Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе

Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе - 08.07.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, при какой температуре нельзя работать в офисе

Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:02+0300

2025-07-08T03:02+0300

2025-07-08T03:02+0300

общество

superjob

роспотребнадзор

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел составляет 28 градусов по Цельсию, объяснил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ", - сказал Южалин. По его словам, максимальная допустимая температура в офисе для работы должна быть не более 28 градусов по Цельсию. Допустимые диапазоны оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма, поэтому для определения ограничений для своего вида работы следует изучить документы СанПина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при росте температуры в рабочем помещении до 28,5 градусов следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, до 29 градусов - на 2 часа, до 30,5 градусов - на 4 часа. Работа при температуре воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным), подчеркнул эксперт. В случае работы на открытом воздухе при такой температуре рекомендуется перенести работы на утро или вечер. Однако работодатель не обязан исполнять эти указания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , superjob, роспотребнадзор