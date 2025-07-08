https://1prime.ru/20250708/kamchatka-859269164.html
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси - 08.07.2025, ПРАЙМ
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси
Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T06:31+0300
2025-07-08T06:31+0300
2025-07-08T06:31+0300
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ХАБАРОВСК, 8 июл - ПРАЙМ. Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент.
Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник на 50-й сессии приняли законодательные изменения, предложенные правительством региона, установив новые требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в качестве такси.
"С 1 марта 2026 года для использования в качестве легкового такси будут разрешены только автомобили, оснащенные двигателями экологического класса не ниже четвертого", - говорится в сообщении парламента края.
Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Сергей Лозовский отметил, что принятые поправки в закон "Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае" вызваны в том числе стремлением улучшить экологическую обстановку в регионе.
По данным парламента, с 1 марта 2026 года для перевозок в такси на территории Камчатского края все работающие в настоящее время перевозчики также должны будут постепенно перейти на такой транспорт.
В Камчатском крае деятельность в сфере такси осуществляет 321 перевозчик, из них 53 – индивидуальные предприниматели, шесть – юридические лица, 262 – самозанятые. В качестве легковых такси зарегистрировано 2139 автомобилей, уточняет краевой парламент.
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общество , камчатский край, камчатка
Общество , Камчатский край, КАМЧАТКА
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси
На Камчатке с весны 2026 года введут требования к экологичности двигателей такси
ХАБАРОВСК, 8 июл - ПРАЙМ. Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент.
Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник на 50-й сессии приняли законодательные изменения, предложенные правительством региона, установив новые требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в качестве такси.
"С 1 марта 2026 года для использования в качестве легкового такси будут разрешены только автомобили, оснащенные двигателями экологического класса не ниже четвертого", - говорится в сообщении парламента края.
Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Сергей Лозовский отметил, что принятые поправки в закон "Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае" вызваны в том числе стремлением улучшить экологическую обстановку в регионе.
По данным парламента, с 1 марта 2026 года для перевозок в такси на территории Камчатского края все работающие в настоящее время перевозчики также должны будут постепенно перейти на такой транспорт.
В Камчатском крае деятельность в сфере такси осуществляет 321 перевозчик, из них 53 – индивидуальные предприниматели, шесть – юридические лица, 262 – самозанятые. В качестве легковых такси зарегистрировано 2139 автомобилей, уточняет краевой парламент.