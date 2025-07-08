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На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси

На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси - 08.07.2025, ПРАЙМ

На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси

Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T06:31+0300

2025-07-08T06:31+0300

2025-07-08T06:31+0300

общество

камчатский край

камчатка

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ХАБАРОВСК, 8 июл - ПРАЙМ. Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент. Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник на 50-й сессии приняли законодательные изменения, предложенные правительством региона, установив новые требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в качестве такси. "С 1 марта 2026 года для использования в качестве легкового такси будут разрешены только автомобили, оснащенные двигателями экологического класса не ниже четвертого", - говорится в сообщении парламента края. Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Сергей Лозовский отметил, что принятые поправки в закон "Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае" вызваны в том числе стремлением улучшить экологическую обстановку в регионе. По данным парламента, с 1 марта 2026 года для перевозок в такси на территории Камчатского края все работающие в настоящее время перевозчики также должны будут постепенно перейти на такой транспорт. В Камчатском крае деятельность в сфере такси осуществляет 321 перевозчик, из них 53 – индивидуальные предприниматели, шесть – юридические лица, 262 – самозанятые. В качестве легковых такси зарегистрировано 2139 автомобилей, уточняет краевой парламент.

камчатский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , камчатский край, камчатка