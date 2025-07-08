Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/kamchatka-859269164.html
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси - 08.07.2025, ПРАЙМ
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси
Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T06:31+0300
2025-07-08T06:31+0300
общество
камчатский край
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859269164.jpg?1751945495
ХАБАРОВСК, 8 июл - ПРАЙМ. Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент. Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник на 50-й сессии приняли законодательные изменения, предложенные правительством региона, установив новые требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в качестве такси. "С 1 марта 2026 года для использования в качестве легкового такси будут разрешены только автомобили, оснащенные двигателями экологического класса не ниже четвертого", - говорится в сообщении парламента края. Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Сергей Лозовский отметил, что принятые поправки в закон "Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае" вызваны в том числе стремлением улучшить экологическую обстановку в регионе. По данным парламента, с 1 марта 2026 года для перевозок в такси на территории Камчатского края все работающие в настоящее время перевозчики также должны будут постепенно перейти на такой транспорт. В Камчатском крае деятельность в сфере такси осуществляет 321 перевозчик, из них 53 – индивидуальные предприниматели, шесть – юридические лица, 262 – самозанятые. В качестве легковых такси зарегистрировано 2139 автомобилей, уточняет краевой парламент.
камчатский край
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , камчатский край, камчатка
Общество , Камчатский край, КАМЧАТКА
06:31 08.07.2025
 
На Камчатке введут требования к экологичности двигателей такси

На Камчатке с весны 2026 года введут требования к экологичности двигателей такси

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 8 июл - ПРАЙМ. Требования к экологичности двигателей такси введут на Камчатке с весны 2026 года, сообщает региональный парламент.
Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник на 50-й сессии приняли законодательные изменения, предложенные правительством региона, установив новые требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в качестве такси.
"С 1 марта 2026 года для использования в качестве легкового такси будут разрешены только автомобили, оснащенные двигателями экологического класса не ниже четвертого", - говорится в сообщении парламента края.
Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Сергей Лозовский отметил, что принятые поправки в закон "Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае" вызваны в том числе стремлением улучшить экологическую обстановку в регионе.
По данным парламента, с 1 марта 2026 года для перевозок в такси на территории Камчатского края все работающие в настоящее время перевозчики также должны будут постепенно перейти на такой транспорт.
В Камчатском крае деятельность в сфере такси осуществляет 321 перевозчик, из них 53 – индивидуальные предприниматели, шесть – юридические лица, 262 – самозанятые. В качестве легковых такси зарегистрировано 2139 автомобилей, уточняет краевой парламент.
 
ОбществоКамчатский крайКАМЧАТКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала