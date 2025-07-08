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Казахстан пообещал ответ на пошлины Трампа

Казахстан пообещал ответ на пошлины Трампа - 08.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан пообещал ответ на пошлины Трампа

Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на 25-процентные пошлины Трампа, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T07:41+0300

2025-07-08T07:41+0300

2025-07-08T07:41+0300

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АСТАНА, 8 июл - ПРАЙМ. Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на 25-процентные пошлины Трампа, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года. "В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", - говорится в сообщении. Министерство торговли республики 3 апреля сообщило, что введённые США тарифные меры затронут только 4,8% от казахстанского экспорта в Америку, более 90% товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утверждённый США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определённые группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе - фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. В апреле Трамп заявил о введении пошлин на импорт товаров из 185 стран, в том числе из Казахстана, согласно данным Белого дома, в Казахстане установлены пошлины в размере 54% на американские товары, в связи с чем США отвечают зеркальными мерами - введением пошлины на казахстанскую продукцию в размере 27%. По данным казахстанского бюро национальной статистики, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем годом ранее. Экспорт Казахстана в США в 2024 году увеличился на 30,6% и составил 2 миллиарда долларов, импорт товаров из США в Казахстан достиг 2,2 миллиарда долларов. Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".

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общество , сша, казахстан, вашингтон, дональд трамп, касым-жомарт токаев