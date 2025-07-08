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Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли

Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли - 08.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли

Правительство Казахстана направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли, сообщает во... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:48+0300

2025-07-08T13:48+0300

2025-07-08T13:48+0300

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АСТАНА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство Казахстана направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли, сообщает во вторник пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. В понедельник президент США Дональд Трамп направил письмо казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года. "В рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров правительство Республики Казахстан направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнёрства. По данным минторговли Казахстана, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам ведомства, вводимые США тарифы не затронут около 95% экспорта Казахстана в США. Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 миллиарда долларов, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом.

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общество , казахстан, сша, вашингтон, дональд трамп