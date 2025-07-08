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Китай снизил поставки фотоаппаратов в США до минимума за 16 лет

Китай снизил поставки фотоаппаратов в США до минимума за 16 лет - 08.07.2025, ПРАЙМ

Китай снизил поставки фотоаппаратов в США до минимума за 16 лет

Китай, остающийся главным экспортером фотоаппаратов в США, в мае текущего года снизил объем поставок в Штаты до минимума за 16 лет, а поставки видеокамер и... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T05:16+0300

2025-07-08T05:16+0300

2025-07-08T05:16+0300

общество

китай

сша

япония

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Китай, остающийся главным экспортером фотоаппаратов в США, в мае текущего года снизил объем поставок в Штаты до минимума за 16 лет, а поставки видеокамер и оборудования сократились до пятилетнего минимума, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Импорт фотоаппаратов Соединенными Штатами из Поднебесной в мае этого года сократился в годовом выражении в 3,3 раза до минимальных с марта 2009 года 4,8 миллиона долларов. В месячном выражении закупки снизились в 2,1 раза. Несмотря на это Китай смог остаться главным поставщиком фотоаппаратов в Америку, как и в мае прошлого года. Кроме Китая в пятерку вошли Таиланд (с поставками на 3,9 миллиона долларов), Филиппины (на 1,34 миллиона), Польша (на 1,31 миллиона) и Япония (на 821 тысячу долларов). Ранее Китай был лидером и по поставкам в США видеокамер, а также аппаратуры и оборудования для фото- и кинолабораторий. Однако в мае этого года поставки видеокамер Штатам упали в 3,3 раза в годовом выражении - до минимальных с марта 2020 года 674 тысяч долларов. Это сместило КНР среди основных поставщиков камер в США с лидерской позиции на 4-е место. В топ-5 также вошли Германия (с поставками на 1,4 миллиона долларов), Коста-Рика (на 1,04 миллиона), Великобритания (на 689 тысяч) и Япония (на 600 тысяч долларов). Поставки оборудования для фото- и кинолабораторий, в мае в свою очередь просели в 2,5 раза в годовом выражении и в 1,3 раза в месячном - до минимальных с февраля 2020 года 571 тысячи долларов. Это также сместило Китай на 4-е место в данной категории. В первую пятерку поставщиков вошли Австрия (с экспортом на 1,3 миллиона долларов), Канада (на 1,1 миллиона), Вьетнам (на 977 тысяч) и Германия (на 508 тысяч долларов).

китай

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общество , китай, сша, япония