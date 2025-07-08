https://1prime.ru/20250708/kitaj-859269327.html

Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог

Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог - 08.07.2025, ПРАЙМ

Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог

Китай готов делиться со всеми странами мира своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, а также вместе с другими государствами... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T06:46+0300

2025-07-08T06:46+0300

2025-07-08T06:46+0300

общество

китай

кнр

пекин

госсовет

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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай готов делиться со всеми странами мира своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, а также вместе с другими государствами содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, в железнодорожной сфере, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. "Китай продолжит придерживаться концепции совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, делиться достижениями развития высокоскоростных железных дорог Китая со странами по всему миру и совместно вносить вклад в развитие высокоскоростных железных дорог мира", - заявил Чжан Гоцин на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам. Он добавил, что Китай намерен придерживаться ориентации на совместное развитие, основанное на равенстве и взаимной выгоде, совершенствовать международные механизмы обмена и сотрудничества в области железных дорог, укреплять стыковку планов развития высокоскоростных железных дорог разных стран, исследовать новые области и методы сотрудничества. "Китай готов делиться с другими странами своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, производстве оборудования, управлении эксплуатацией и обеспечении безопасности", - добавил вице-премьер. По его словам, Пекин также надеется работать вместе с другими странами, чтобы "содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей и новые источники энергии в железнодорожной сфере", и расширять возможности инноваций и развития железных дорог с помощью цифровизации.

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай, кнр, пекин, госсовет