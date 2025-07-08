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Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог
Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог - 08.07.2025, ПРАЙМ
Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог
Китай готов делиться со всеми странами мира своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, а также вместе с другими государствами... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T06:46+0300
2025-07-08T06:46+0300
общество
китай
кнр
пекин
госсовет
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай готов делиться со всеми странами мира своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, а также вместе с другими государствами содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, в железнодорожной сфере, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. "Китай продолжит придерживаться концепции совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, делиться достижениями развития высокоскоростных железных дорог Китая со странами по всему миру и совместно вносить вклад в развитие высокоскоростных железных дорог мира", - заявил Чжан Гоцин на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам. Он добавил, что Китай намерен придерживаться ориентации на совместное развитие, основанное на равенстве и взаимной выгоде, совершенствовать международные механизмы обмена и сотрудничества в области железных дорог, укреплять стыковку планов развития высокоскоростных железных дорог разных стран, исследовать новые области и методы сотрудничества. "Китай готов делиться с другими странами своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, производстве оборудования, управлении эксплуатацией и обеспечении безопасности", - добавил вице-премьер. По его словам, Пекин также надеется работать вместе с другими странами, чтобы "содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей и новые источники энергии в железнодорожной сфере", и расширять возможности инноваций и развития железных дорог с помощью цифровизации.
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общество , китай, кнр, пекин, госсовет
Общество , КИТАЙ, КНР, Пекин, Госсовет
06:46 08.07.2025
 
Китай готов делиться опытом в строительстве высокоскоростных железных дорог

Вице-премьер Гоцин: Китай готов делиться опытом в развитии высокоскоростных железных дорог

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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Китай готов делиться со всеми странами мира своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, а также вместе с другими государствами содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, в железнодорожной сфере, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
"Китай продолжит придерживаться концепции совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, делиться достижениями развития высокоскоростных железных дорог Китая со странами по всему миру и совместно вносить вклад в развитие высокоскоростных железных дорог мира", - заявил Чжан Гоцин на церемонии открытия 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам.
Он добавил, что Китай намерен придерживаться ориентации на совместное развитие, основанное на равенстве и взаимной выгоде, совершенствовать международные механизмы обмена и сотрудничества в области железных дорог, укреплять стыковку планов развития высокоскоростных железных дорог разных стран, исследовать новые области и методы сотрудничества.
"Китай готов делиться с другими странами своим опытом в планировании и строительстве высокоскоростных железных дорог, производстве оборудования, управлении эксплуатацией и обеспечении безопасности", - добавил вице-премьер.
По его словам, Пекин также надеется работать вместе с другими странами, чтобы "содействовать широкому применению передовых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей и новые источники энергии в железнодорожной сфере", и расширять возможности инноваций и развития железных дорог с помощью цифровизации.
 
ОбществоКИТАЙКНРПекинГоссовет
 
 
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