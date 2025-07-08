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В МИД Китая заявили, что в торговых войнах победителей нет - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД Китая заявили, что в торговых войнах победителей нет
В МИД Китая заявили, что в торговых войнах победителей нет - 08.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая заявили, что в торговых войнах победителей нет
Победителей в торговых войнах нет, а протекционизм вредит интересам всех сторон, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:05+0300
2025-07-08T12:05+0300
экономика
общество
китай
сша
вашингтон
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Победителей в торговых войнах нет, а протекционизм вредит интересам всех сторон, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа пошлин в отношении многих торговых партнеров Вашингтона. Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Малайзию, Тунис, Сербию, Индонезию, ЮАР. "Позиция Китая по вопросу таможенных пошлин последовательна и предельно ясна. В тарифных и торговых войнах нет победителей, а протекционизм вредит интересам всех сторон", - заявила Мао Нин. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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общество , китай, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Общество , КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
12:05 08.07.2025
 
В МИД Китая заявили, что в торговых войнах победителей нет

МИД Китая: победителей в торговых войнах нет, протекционизм вредит всем

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© fotolia.com / believeinme33
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ПЕКИН, 8 июл – ПРАЙМ. Победителей в торговых войнах нет, а протекционизм вредит интересам всех сторон, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа пошлин в отношении многих торговых партнеров Вашингтона.
Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан, Малайзию, Тунис, Сербию, Индонезию, ЮАР.
"Позиция Китая по вопросу таможенных пошлин последовательна и предельно ясна. В тарифных и торговых войнах нет победителей, а протекционизм вредит интересам всех сторон", - заявила Мао Нин.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Флаги США
СМИ: США предложили ЕС заключить соглашение по пошлинам в 10% на все товары
09:41
 
ЭкономикаОбществоКИТАЙСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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