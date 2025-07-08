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ЦБ начнет устанавливать курсы еще 12 иностранных валют к рублю

ЦБ начнет устанавливать курсы еще 12 иностранных валют к рублю - 08.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ начнет устанавливать курсы еще 12 иностранных валют к рублю

Банк России начинает устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю с 10 июля, сообщает регулятор. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:39+0300

2025-07-08T15:39+0300

2025-07-08T15:39+0300

банк россии

общество

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России начинает устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю с 10 июля, сообщает регулятор. Согласно сайту Банка России, в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: бангладешская така, бахрейнский динар, боливийский боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, мьянманский кьят, монгольский тугрик, нигерийская найра, оманский риал и саудовский риял. "Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года", - также говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250708/tsb-859279447.html

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общество