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Макрона снова унизила его супруга, пишут СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Макрона снова унизила его супруга, пишут СМИ
Макрона снова унизила его супруга, пишут СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ
Макрона снова унизила его супруга, пишут СМИ
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:39+0300
2025-07-08T15:39+0300
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ПАРИЖ, 8 июл – ПРАЙМ. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Кадры прибытия президентского самолета на военную базу "Нортхолт" показал телеканал France 24. Как заметно на видео, Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, однако первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон. Ранее отношения Макрона и его супруги привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок. Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились". Государственный визит Макрона в Великобританию продлится три дня. Из аэропорта Макрон с супругой направился в Виндзорский замок, где был принят Карлом III и королевой Камиллой – два года спустя после их визита во Францию. Как ожидается, Макрон во вторник также произнесет речь в британском парламенте. В ходе визита президента Франции в Великобританию запланирован саммит с премьер-министром Киром Стармером, посвященный вопросам иммиграции и обороны, который пройдет в четверг.
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общество , мировая экономика, франция, великобритания, вьетнам, эммануэль макрон, карл iii, кир стармер
Политика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЬЕТНАМ, Эммануэль Макрон, Карл III, Кир Стармер
15:39 08.07.2025
 
Макрона снова унизила его супруга, пишут СМИ

Макрона снова унизила его супруга, не приняв протянутую руку для спуска с трапа самолета

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 8 июл – ПРАЙМ. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу "Нортхолт" показал телеканал France 24. Как заметно на видео, Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, однако первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень.
Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон.
Ранее отношения Макрона и его супруги привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились".
Государственный визит Макрона в Великобританию продлится три дня. Из аэропорта Макрон с супругой направился в Виндзорский замок, где был принят Карлом III и королевой Камиллой – два года спустя после их визита во Францию. Как ожидается, Макрон во вторник также произнесет речь в британском парламенте. В ходе визита президента Франции в Великобританию запланирован саммит с премьер-министром Киром Стармером, посвященный вопросам иммиграции и обороны, который пройдет в четверг.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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