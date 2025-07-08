https://1prime.ru/20250708/manturov-859294400.html

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров

Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:50+0300

2025-07-08T15:50+0300

2025-07-08T15:50+0300

экономика

общество

белоруссия

латинская америка

денис мантуров

иннопром

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свое кооперационное начало. Поэтому как до этого, так и в будущем… мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый вице-премьер РФ отметил, что в атомной отрасли, химической промышленности, космической сфере, ОПК и ряде других отраслей Россия чувствует себя абсолютно уверенно, облагает надежными компетенциям и готова приглашать партнеров к совместным проектам. Мантуров привел пример сотрудничество с Белоруссией в области авиации. Россия и республика договорились о создании совместного проекта в области гражданской авиации - самолет "Освей". "Это просто как частность, как пример того, как мы должны двигаться в кооперационном сотрудничестве. В первую очередь со странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ, БРИКС и со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока,... Юго-Восточной Азии и Африки", - добавил Мантуров.

https://1prime.ru/20250708/peskov-859283400.html

белоруссия

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белоруссия, латинская америка, денис мантуров, иннопром, снг