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Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров
Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:50+0300
2025-07-08T15:50+0300
экономика
общество
белоруссия
латинская америка
денис мантуров
иннопром
снг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свое кооперационное начало. Поэтому как до этого, так и в будущем… мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром". Первый вице-премьер РФ отметил, что в атомной отрасли, химической промышленности, космической сфере, ОПК и ряде других отраслей Россия чувствует себя абсолютно уверенно, облагает надежными компетенциям и готова приглашать партнеров к совместным проектам. Мантуров привел пример сотрудничество с Белоруссией в области авиации. Россия и республика договорились о создании совместного проекта в области гражданской авиации - самолет "Освей". "Это просто как частность, как пример того, как мы должны двигаться в кооперационном сотрудничестве. В первую очередь со странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ, БРИКС и со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока,... Юго-Восточной Азии и Африки", - добавил Мантуров.
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общество , белоруссия, латинская америка, денис мантуров, иннопром, снг
Экономика, Общество , БЕЛОРУССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Денис Мантуров, Иннопром, СНГ
15:50 08.07.2025
 
Россия не ограничена в перечне стран для сотрудничества, заявил Мантуров

Мантуров: Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова сотрудничать

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Денис Мантуров
#Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия не ограничена в перечне стран, с которыми готова выстраивать сотрудничество, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы не ограничены в перечне стран, с которыми мы готовы выстраивать свое кооперационное начало. Поэтому как до этого, так и в будущем… мы рассчитываем на совместные проекты на взаимовыгодных условиях, если это будет интересно нашим", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии на международной промышленной выставке "Иннопром".
Первый вице-премьер РФ отметил, что в атомной отрасли, химической промышленности, космической сфере, ОПК и ряде других отраслей Россия чувствует себя абсолютно уверенно, облагает надежными компетенциям и готова приглашать партнеров к совместным проектам.
Мантуров привел пример сотрудничество с Белоруссией в области авиации. Россия и республика договорились о создании совместного проекта в области гражданской авиации - самолет "Освей".
"Это просто как частность, как пример того, как мы должны двигаться в кооперационном сотрудничестве. В первую очередь со странами Евразийского экономического союза, со странами СНГ, БРИКС и со странами Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока,... Юго-Восточной Азии и Африки", - добавил Мантуров.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В Кремле допустили пересмотр списка недружественных России стран
12:33
 
ЭкономикаОбществоБЕЛОРУССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАДенис МантуровИннопромСНГ
 
 
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