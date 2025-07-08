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Цена на медь стабильна во вторник утром
Цена на медь стабильна во вторник утром - 08.07.2025, ПРАЙМ
Цена на медь стабильна во вторник утром
Стоимость меди стабильна во вторник утром после снижения более чем на 1% по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:21+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна во вторник утром после снижения более чем на 1% по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 5,0215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам понедельника медь снизилась в цене на 1,11%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35%, до 9 829,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 573,5 доллара, стоимость цинка - на 1,45%, до 2 684,5 доллара. Мировые рынки следят за торговой политикой США. Ранее во вторник президент страны Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из указа главы Белого дома. Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому рынок следит за его экономическим состоянием и торговой политикой.
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Экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Comex, Рынок
Цена на медь стабильна во вторник утром
Стоимость меди во вторник утром стабильна после снижения более чем на 1%
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна во вторник утром после снижения более чем на 1% по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 5,0215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам понедельника медь снизилась в цене на 1,11%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35%, до 9 829,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 573,5 доллара, стоимость цинка - на 1,45%, до 2 684,5 доллара.
Мировые рынки следят за торговой политикой США. Ранее во вторник президент страны Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из указа главы Белого дома.
Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому рынок следит за его экономическим состоянием и торговой политикой.
Медь дешевеет в понедельник более чем на 2,5%