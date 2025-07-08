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Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины
Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:41+0300
2025-07-08T10:41+0300
экономика
общество
украина
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины. "Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ. "Никак", - подчеркнул Медведев.
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общество , украина, сша, дмитрий медведев, дональд трамп
Экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
10:41 08.07.2025
 
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины

Медведев: Трамп катается на любимых политических качелях в ситуации с Украиной

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк% Дмитрий Медведев
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины.
"Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ.
"Никак", - подчеркнул Медведев.
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