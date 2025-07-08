https://1prime.ru/20250708/medvedev-859278682.html

Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины

Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ

Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины

Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:41+0300

2025-07-08T10:41+0300

2025-07-08T10:41+0300

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сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины. "Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ. "Никак", - подчеркнул Медведев.

https://1prime.ru/20250708/pravda-859272823.html

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общество , украина, сша, дмитрий медведев, дональд трамп