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Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов

Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов

Глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте предложил на встрече наблюдателей в рамках саммита БРИКС направить 1% глобальных расходов на вооружения на реализацию... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:20+0300

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МЕХИКО, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте предложил на встрече наблюдателей в рамках саммита БРИКС направить 1% глобальных расходов на вооружения на реализацию крупнейшей в истории программы по восстановлению лесов. "Министр иностранных дел Мексики повторил инициативу президента Клаудии Шейнбаум Пардо о выделении 1% от мировых военных расходов на запуск самой масштабной программы по восстановлению лесов в истории", - говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства. Де ла Фуэнте озвучил инициативу в ходе диалога, посвящённого вопросам окружающей среды, Конференции ООН по климату (COP30) и глобального здравоохранения. В рамках рабочего визита в Бразилию министр провёл двусторонние встречи с коллегами из Индии, России и Таиланда. По итогам разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром было подтверждено, что в ближайшее время он посетит Мексику для укрепления проектов в области фармацевтики и цифровых технологий. Кроме того, де ла Фуэнте провёл переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, а также с делегациями Кубы и Чили. О достижении конкретных соглашений в этих случаях не сообщается. Незадолго до выступления главы МИД Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о необходимости выделить 1% мировых военных расходов на социальную программу по восстановлению лесов и призвала провести саммит по развитию ради благополучия.

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