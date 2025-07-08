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Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов
Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов
Глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте предложил на встрече наблюдателей в рамках саммита БРИКС направить 1% глобальных расходов на вооружения на реализацию... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T00:20+0300
2025-07-08T00:20+0300
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МЕХИКО, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте предложил на встрече наблюдателей в рамках саммита БРИКС направить 1% глобальных расходов на вооружения на реализацию крупнейшей в истории программы по восстановлению лесов. "Министр иностранных дел Мексики повторил инициативу президента Клаудии Шейнбаум Пардо о выделении 1% от мировых военных расходов на запуск самой масштабной программы по восстановлению лесов в истории", - говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства. Де ла Фуэнте озвучил инициативу в ходе диалога, посвящённого вопросам окружающей среды, Конференции ООН по климату (COP30) и глобального здравоохранения. В рамках рабочего визита в Бразилию министр провёл двусторонние встречи с коллегами из Индии, России и Таиланда. По итогам разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром было подтверждено, что в ближайшее время он посетит Мексику для укрепления проектов в области фармацевтики и цифровых технологий. Кроме того, де ла Фуэнте провёл переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, а также с делегациями Кубы и Чили. О достижении конкретных соглашений в этих случаях не сообщается. Незадолго до выступления главы МИД Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о необходимости выделить 1% мировых военных расходов на социальную программу по восстановлению лесов и призвала провести саммит по развитию ради благополучия.
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общество , мексика, индия, бразилия, мид, оон, вто
Общество , МЕКСИКА, ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, МИД, ООН, ВТО
00:20 08.07.2025
 
Мексика предложила выделить 1% от военных расходов на восстановление лесов

Глава МИД Мексики предложил направить 1% мировых расходов на восстановление лесов

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МЕХИКО, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте предложил на встрече наблюдателей в рамках саммита БРИКС направить 1% глобальных расходов на вооружения на реализацию крупнейшей в истории программы по восстановлению лесов.
"Министр иностранных дел Мексики повторил инициативу президента Клаудии Шейнбаум Пардо о выделении 1% от мировых военных расходов на запуск самой масштабной программы по восстановлению лесов в истории", - говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.
Де ла Фуэнте озвучил инициативу в ходе диалога, посвящённого вопросам окружающей среды, Конференции ООН по климату (COP30) и глобального здравоохранения.
В рамках рабочего визита в Бразилию министр провёл двусторонние встречи с коллегами из Индии, России и Таиланда. По итогам разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром было подтверждено, что в ближайшее время он посетит Мексику для укрепления проектов в области фармацевтики и цифровых технологий.
Кроме того, де ла Фуэнте провёл переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, а также с делегациями Кубы и Чили. О достижении конкретных соглашений в этих случаях не сообщается.
Незадолго до выступления главы МИД Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о необходимости выделить 1% мировых военных расходов на социальную программу по восстановлению лесов и призвала провести саммит по развитию ради благополучия.
 
ОбществоМЕКСИКАИНДИЯБРАЗИЛИЯМИДООНВТО
 
 
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