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Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20%

Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20% - 08.07.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20%

Российские туристы в первом квартале совершили 550 тысяч поездок в Китай, что на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщило Минэкономразвития. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:24+0300

2025-07-08T13:24+0300

2025-07-08T13:24+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские туристы в первом квартале совершили 550 тысяч поездок в Китай, что на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщило Минэкономразвития. Во вторник в китайском Циндао под сопредседательством замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова и заместителя министра культуры и туризма Китая Гао Чжэна прошло 22-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Стороны отметили позитивную динамику роста взаимных туристических потоков и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. "Туристы из России совершили 1,5 миллиона поездок в Китай, который занял пятое место по выезду российских граждан за рубеж с туристическими целями. Первый квартал 2025 года также показывает позитивную динамику роста взаимных туристических поездок. Всего было совершено 550 тысяч поездок, что на 20% больше аналогичного периода 2024 года", - приводятся в сообщении слова Вахрукова. Российская сторона подтвердила, что на сегодняшний день благодаря взаимодействию с МИДом Китая активно продвигается согласование проекта протокола к действующему соглашению между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках, отмечается в сообщении. Стороны подчеркнули особую роль продвижения туристического потенциала для увеличения количества взаимных туристов, добавили в ведомстве.

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общество , китай, рф