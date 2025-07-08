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В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону

В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону - 08.07.2025, ПРАЙМ

В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону

Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T11:55+0300

2025-07-08T11:55+0300

2025-07-08T11:55+0300

политика

общество

гаага

александр грушко

нато

ес

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме. "Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.

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общество , гаага, александр грушко, нато, ес