https://1prime.ru/20250708/mid-859281556.html
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону - 08.07.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
политика
общество
гаага
александр грушко
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83624/01/836240107_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_facf840b69f95afbb83b745a98a34ec4.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме. "Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.
https://1prime.ru/20250703/italiya-859132782.html
гаага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83624/01/836240107_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_002cdefa99ec071a37189bca06158710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , гаага, александр грушко, нато, ес
Политика, Общество , Гаага, Александр Грушко, НАТО, ЕС
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
МИД: РФ будет готовиться к худшему из-за планов НАТО нарастить расходы на оборону
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.
"Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.
Италия поэтапно увеличит оборонные расходы в рамках обязательств перед НАТО