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В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону - 08.07.2025, ПРАЙМ
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
политика
общество
гаага
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме. "Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.
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общество , гаага, александр грушко, нато, ес
Политика, Общество , Гаага, Александр Грушко, НАТО, ЕС
11:55 08.07.2025
 
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону

МИД: РФ будет готовиться к худшему из-за планов НАТО нарастить расходы на оборону

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.
"Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Италия поэтапно увеличит оборонные расходы в рамках обязательств перед НАТО
3 июля, 11:11
 
ПолитикаОбществоГаагаАлександр ГрушкоНАТОЕС
 
 
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