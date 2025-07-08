https://1prime.ru/20250708/minfin--859294575.html

Минфин 9 июля на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

Минфин 9 июля на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков - 08.07.2025, ПРАЙМ

Минфин 9 июля на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

Минфин России в среду, 9 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:55+0300

2025-07-08T15:55+0300

2025-07-08T15:55+0300

экономика

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 9 июля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

https://1prime.ru/20250702/minfin--859112494.html

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минфин рф, рынок