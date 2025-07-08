https://1prime.ru/20250708/minpromtorg-859274975.html

Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов

Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов - 08.07.2025, ПРАЙМ

Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов

Российские судостроительные верфи построят до 2026 года девять круизных судов, в том числе для внутренних водных путей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:28+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Российские судостроительные верфи построят до 2026 года девять круизных судов, в том числе для внутренних водных путей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "В общей сложности за последние пять лет на верфях было построено порядка 70 единиц пассажирских судов… в том числе строятся и круизные суда - три построено уже, сейчас в процессе еще девять со сроком строительства до 2026 года. В том числе для круизов и рейсов по внутренним водным путям и по акватории Байкала", - сказал он на полях выставки "Иннопром". Каримов также отметил важность водного электротранспорта. По его словам, за последние пять лет в России было построено 33 электросудна, которые предназначены в том числе для реализации проекта городского электротранспорта Москвы. "Текущий портфель заказов предприятий отрасли на строительство прогулочно-экскурсионных, скоростных и рейсовых пассажирских судов только на 2025-2026 годы насчитывает около 80 единиц", - заключил замминистра. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

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