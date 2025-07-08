Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/minpromtorg-859274975.html
Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов
Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов
Российские судостроительные верфи построят до 2026 года девять круизных судов, в том числе для внутренних водных путей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:28+0300
2025-07-08T09:28+0300
рф
минпромторг
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75355/85/753558598_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9675ad6e985b10a04ca139c66525777b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Российские судостроительные верфи построят до 2026 года девять круизных судов, в том числе для внутренних водных путей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "В общей сложности за последние пять лет на верфях было построено порядка 70 единиц пассажирских судов… в том числе строятся и круизные суда - три построено уже, сейчас в процессе еще девять со сроком строительства до 2026 года. В том числе для круизов и рейсов по внутренним водным путям и по акватории Байкала", - сказал он на полях выставки "Иннопром". Каримов также отметил важность водного электротранспорта. По его словам, за последние пять лет в России было построено 33 электросудна, которые предназначены в том числе для реализации проекта городского электротранспорта Москвы. "Текущий портфель заказов предприятий отрасли на строительство прогулочно-экскурсионных, скоростных и рейсовых пассажирских судов только на 2025-2026 годы насчитывает около 80 единиц", - заключил замминистра. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://1prime.ru/20250707/minpromtorg-859254657.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75355/85/753558598_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_d2fda2aa5ffb316472507c5c31ed9f84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, минпромторг, промышленность
РФ, Минпромторг, Промышленность
09:28 08.07.2025
 
Российские верфи построят до 2026 года девять круизных судов

Минпромторг: до 2026 года в России построят девять круизных судов

Порт
Порт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Российские судостроительные верфи построят до 2026 года девять круизных судов, в том числе для внутренних водных путей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"В общей сложности за последние пять лет на верфях было построено порядка 70 единиц пассажирских судов… в том числе строятся и круизные суда - три построено уже, сейчас в процессе еще девять со сроком строительства до 2026 года. В том числе для круизов и рейсов по внутренним водным путям и по акватории Байкала", - сказал он на полях выставки "Иннопром".
Каримов также отметил важность водного электротранспорта. По его словам, за последние пять лет в России было построено 33 электросудна, которые предназначены в том числе для реализации проекта городского электротранспорта Москвы.
"Текущий портфель заказов предприятий отрасли на строительство прогулочно-экскурсионных, скоростных и рейсовых пассажирских судов только на 2025-2026 годы насчитывает около 80 единиц", - заключил замминистра.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
Вчера, 16:02
 
РФМинпромторгПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала