Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/mintrans-859275702.html
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников
Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:34+0300
2025-07-08T09:34+0300
общество
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_ac42e4954a0f751abda2b77c2f607edb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам вырастет в 7,7 раза к текущим показателям, следует из слов замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина. "На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 130 тысяч единиц БАС… По ожиданиям отрасли и то, с какими темпами она развивается, к 2035 году рассчитываем, что будет более 1 миллиона единиц, при этом доля систем отечественного производства в районе 80-85%", - сказал он в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
https://1prime.ru/20250303/transport-855413205.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_2f6986547c3323f71c7a2b7b515415c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минпромторг
Общество , Минпромторг
09:34 08.07.2025
 
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников

Минтранс: доля гражданских авиабеспилотников в РФ к 2035 году составит 80-85%

© РИА Новости . Анна Огородник | Перейти в медиабанк%Беспилотник
%Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Анна Огородник
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам вырастет в 7,7 раза к текущим показателям, следует из слов замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина.
"На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 130 тысяч единиц БАС… По ожиданиям отрасли и то, с какими темпами она развивается, к 2035 году рассчитываем, что будет более 1 миллиона единиц, при этом доля систем отечественного производства в районе 80-85%", - сказал он в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".
В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
Минтранс и Минпромторг совместно развивают беспилотный транспорт в России
3 марта, 12:41
 
ОбществоМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала