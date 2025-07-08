https://1prime.ru/20250708/mintrans-859275702.html

В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников

В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников

Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:34+0300

2025-07-08T09:34+0300

2025-07-08T09:34+0300

общество

минпромторг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам вырастет в 7,7 раза к текущим показателям, следует из слов замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина. "На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 130 тысяч единиц БАС… По ожиданиям отрасли и то, с какими темпами она развивается, к 2035 году рассчитываем, что будет более 1 миллиона единиц, при этом доля систем отечественного производства в районе 80-85%", - сказал он в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.

https://1prime.ru/20250303/transport-855413205.html

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общество , минпромторг