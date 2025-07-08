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В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников
Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:34+0300
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общество
минпромторг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам вырастет в 7,7 раза к текущим показателям, следует из слов замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина. "На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 130 тысяч единиц БАС… По ожиданиям отрасли и то, с какими темпами она развивается, к 2035 году рассчитываем, что будет более 1 миллиона единиц, при этом доля систем отечественного производства в районе 80-85%", - сказал он в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
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общество , минпромторг
В Минтрансе рассказали о производстве гражданских авиабеспилотников
Минтранс: доля гражданских авиабеспилотников в РФ к 2035 году составит 80-85%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Доля гражданских авиабеспилотников отечественного производства в РФ к 2035 году ожидается на уровне 80-85%, количество зарегистрированных дронов по прогнозам вырастет в 7,7 раза к текущим показателям, следует из слов замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина.
"На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 130 тысяч единиц БАС… По ожиданиям отрасли и то, с какими темпами она развивается, к 2035 году рассчитываем, что будет более 1 миллиона единиц, при этом доля систем отечественного производства в районе 80-85%", - сказал он в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".
В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
Минтранс и Минпромторг совместно развивают беспилотный транспорт в России