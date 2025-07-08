https://1prime.ru/20250708/mintrans-859288143.html
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности - 08.07.2025, ПРАЙМ
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:55+0300
2025-07-08T13:55+0300
2025-07-08T13:55+0300
общество
новгородская область
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин. "Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
https://1prime.ru/20250708/nikitin-859276584.html
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общество , новгородская область, владимир путин, госдума
Общество , Новгородская область, Владимир Путин, Госдума
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
Глава Минтранса назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин.
"Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.
В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Никитина министром транспорта