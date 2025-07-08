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Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности - 08.07.2025, ПРАЙМ
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности
Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:55+0300
2025-07-08T13:55+0300
общество
новгородская область
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин. "Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
https://1prime.ru/20250708/nikitin-859276584.html
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общество , новгородская область, владимир путин, госдума
Общество , Новгородская область, Владимир Путин, Госдума
13:55 08.07.2025
 
Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности

Глава Минтранса назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин.
"Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.
В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Никитина министром транспорта
09:59
 
ОбществоНовгородская областьВладимир ПутинГосдума
 
 
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