https://1prime.ru/20250708/mintrans-859288143.html

Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности

Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности - 08.07.2025, ПРАЙМ

Никитин назвал приоритетом использование ИИ в транспортной безопасности

Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:55+0300

2025-07-08T13:55+0300

2025-07-08T13:55+0300

общество

новгородская область

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин. "Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.

https://1prime.ru/20250708/nikitin-859276584.html

новгородская область

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общество , новгородская область, владимир путин, госдума