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Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям

Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям - 08.07.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T04:21+0300

2025-07-08T04:21+0300

2025-07-08T04:21+0300

общество

сергей миронов

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859268359.jpg?1751937710

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной "коммунальной амнистии" позволит "снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан". Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. "Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше", – добавил лидер СРЗП. Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. "Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей", – заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов, росстат