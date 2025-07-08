Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/mironov-859268359.html
Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям
Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям - 08.07.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T04:21+0300
2025-07-08T04:21+0300
общество
сергей миронов
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859268359.jpg?1751937710
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной "коммунальной амнистии" позволит "снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан". Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. "Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше", – добавил лидер СРЗП. Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. "Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей", – заключил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сергей миронов, росстат
Общество , Сергей Миронов, Росстат
04:21 08.07.2025
 
Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям

Миронов предложил списать долги многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной "коммунальной амнистии" позволит "снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан".
Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. "Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше", – добавил лидер СРЗП.
Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. "Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей", – заключил Миронов.
 
ОбществоСергей МироновРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала