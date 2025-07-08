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Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин
Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин
Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:38+0300
2025-07-08T14:38+0300
общество
белоруссия
казахстан
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
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общество , белоруссия, казахстан, михаил мишустин
Общество , БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин
14:38 08.07.2025
 
Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин

Мишустин: Россия рада всем странам, настроенным на конструктивный диалог

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Мишустин заявил о необходимости принятия закона о платформенной экономике
3 июля, 15:06
 
ОбществоБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНМихаил Мишустин
 
 
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