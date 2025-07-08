https://1prime.ru/20250708/mishustin-859290759.html

Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин

Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россия рада всем странам, настроенным на диалог, заявил Мишустин

Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:38+0300

2025-07-08T14:38+0300

2025-07-08T14:38+0300

общество

белоруссия

казахстан

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.

https://1prime.ru/20250703/mishustin-859145794.html

белоруссия

казахстан

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общество , белоруссия, казахстан, михаил мишустин