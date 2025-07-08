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Обвиняемый в подготовке теракта в Москве имеет связи за рубежом

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве имеет связи за рубежом - 08.07.2025, ПРАЙМ

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве имеет связи за рубежом

Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, имеет связи с зарубежными криминальными структурами, сказано в материалах дела, с которыми... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:57+0300

2025-07-08T03:57+0300

2025-07-08T03:57+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, имеет связи с зарубежными криминальными структурами, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации", - сказано в документе. Там отмечается, что личность обвиняемого "в полной мере не установлена". Задержан он был 9 мая, при этом на него указал очевидец, как на лицо, "совершившее преступление". Как сказано в материалах дела, слова очевидца подтверждаются и другой информацией. Суд в Москве ранее выдал санкцию на его арест. Защита попыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.

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общество , рф, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, мосгорсуд, минобороны рф, фсб