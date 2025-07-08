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МТС вышел на рынок мобильных игр, разработав детскую игру для Telegram
МТС вышел на рынок мобильных игр, разработав детскую игру для Telegram - 08.07.2025, ПРАЙМ
МТС вышел на рынок мобильных игр, разработав детскую игру для Telegram
Российский оператор связи МТС вышел на рынок мобильных игр - при помощи нейросетей за месяц разработал детскую игру на платформе Telegram Mini App, ее механики... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:56+0300
2025-07-08T12:56+0300
2025-07-08T12:56+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС вышел на рынок мобильных игр - при помощи нейросетей за месяц разработал детскую игру на платформе Telegram Mini App, ее механики вдохновлены популярным проектом Roblox, рассказали РИА Новости в компании. ПАО "МТС"... выпустила кроссплатформенную игру для детской аудитории "Киба", ее разработали специалисты центра геймификации МТС, который начал работу в апреле. Игра доступна на платформе Telegram Mini App и ориентирована на детей от 6 до 12 лет. Разработка проекта заняла около месяца за счет использования нейросетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что игроки примеряют на себя роль сказочного животного и участвуют в различных приключениях. Они могут соревноваться друг с другом в мини-играх, а также изучать секретные локации. "Геймплей и механики игры вдохновлены Roblox", - сказали в МТС. При входе в игру пользователи попадают в лобби, где могут выбрать один из пяти порталов - казуальную мини-игру, среди которых "взрывные догонялки", "мясорубка" и другие. Игра на старте предлагает геймеру возможности кастомизации персонажа: за виртуальную валюту, которую можно получить, например, за победу в мини-игре, в магазине игры можно купить одежду и снаряжение. Компания рассматривает мобильные игры как новый способ общения с молодой и детской аудиторией и планирует выстраивать новые механики взаимодействия с пользователями: геймеры смогут обменивать виртуальную валюту на скидки, экосистемные продукты компании или сертификаты ее партнеров, поделился вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов, чьи слова приводятся в сообщении.
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общество , мтс, telegram
МТС вышел на рынок мобильных игр, разработав детскую игру для Telegram
МТС за месяц разработал детскую игру на платформе Telegram Mini App
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС вышел на рынок мобильных игр - при помощи нейросетей за месяц разработал детскую игру на платформе Telegram Mini App, ее механики вдохновлены популярным проектом Roblox, рассказали РИА Новости в компании.
ПАО "МТС"... выпустила кроссплатформенную игру для детской аудитории "Киба", ее разработали специалисты центра геймификации МТС, который начал работу в апреле. Игра доступна на платформе Telegram Mini App и ориентирована на детей от 6 до 12 лет. Разработка проекта заняла около месяца за счет использования нейросетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что игроки примеряют на себя роль сказочного животного и участвуют в различных приключениях. Они могут соревноваться друг с другом в мини-играх, а также изучать секретные локации.
"Геймплей и механики игры вдохновлены Roblox", - сказали в МТС.
При входе в игру пользователи попадают в лобби, где могут выбрать один из пяти порталов - казуальную мини-игру, среди которых "взрывные догонялки", "мясорубка" и другие. Игра на старте предлагает геймеру возможности кастомизации персонажа: за виртуальную валюту, которую можно получить, например, за победу в мини-игре, в магазине игры можно купить одежду и снаряжение.
Компания рассматривает мобильные игры как новый способ общения с молодой и детской аудиторией и планирует выстраивать новые механики взаимодействия с пользователями: геймеры смогут обменивать виртуальную валюту на скидки, экосистемные продукты компании или сертификаты ее партнеров, поделился вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов, чьи слова приводятся в сообщении.
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