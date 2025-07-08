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В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих

В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих - 08.07.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих

Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:30+0300

2025-07-08T08:30+0300

2025-07-08T08:30+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что от имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки. Затем преступник предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.

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