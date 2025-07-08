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В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих - 08.07.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих
Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:30+0300
2025-07-08T08:30+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что от имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки. Затем преступник предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.
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общество , рф, whatsapp, telegram
Мошенничество, Общество , РФ, WhatsApp, Telegram
08:30 08.07.2025
 
В МВД предупредили о мошенниках, выдающих себя за госслужащих

МВД: мошенники создают аккаунты, выдавая себя за представителей исполнительных органов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что от имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки. Затем преступник предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.
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